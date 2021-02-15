ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لمواجهة تحديات كورونا.. وزير الزراعة يكشف جهود دعم المصدرين والمنتجين الزراعيين

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:10 م
وزير الزراعة واستصلاح
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير
Advertisements
فريدة محمد
شرح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، جهود الوزارة لدعم المصدرين والمنتجين الزراعيين منذ أزمة فيروس كورونا؛ لمساعدة ذلك القطاع الهام في زيادة التصدير، وهو ما أدى إلى تقدم مصر عالميا في تصدير الموالح. 

وقال "القصير"، إنه تم التواصل مع المسئولين لتخفيض الفائدة، ورسوم الشحن، وحل مشكلة شهادة المنتج المحلى التي كانت مطلوبة من المصدرين الزراعيين، واستثناء التعامل مع القطاع بنظام الشركات، ليتم السماح بالتعامل مع الأفراد. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى لمناقشة بيان وزير الزراعة الذى ألقاه أمام البرلمان. 

وقال إن مصر أصبحت من أوائل الدول المصدرة، حيث بلغت قيمة التصدير الزراعى ٣٣ مليون دولار، وتمكنا من  فتح السوق الياباني أمام الموالح المصرية، وهى خطوة جيدة جدا، تمت بناءً على دراسات وأبحاث. 

وأضاف وزير الزراعة "تم رفع القيمة التسليفية للتمويل الزراعى، من خلال البنك الزراعى، لمساعدة الفلاحين، وإعفاء كل الفلاحين المتعثرين، من دفع قيمة مديونياتهم حتى ٢٥ ألف جنيه، إضافة إلى خصم نصف قيمة المديونية للمديونيات الأكثر من ٢٥ ألفًا، مشيرًا إلى أنه كان هناك أكثر من ٣٢٠ ألف عميل متعثر، ومنهم من كان مديونا منذ ١٥ عاما". 

ولفت الوزير إلى نجاح مصر في إنشاء مشروع لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية، والذى يعد الوحيد في أفريقيا ورقم 3 عالميا لإنتاج اللقاحات، والذى ينتج ٣ ملايين بيضة، متابعا تباع البيضة في الخارج بـ ٦ ونص دولار، ونبيعها في مصر بـ ١٥ جنيها.  

واستطرد "حصلنا على اعتماد ١٤ مؤسسة لإنتاج الدواجن، معزولة عن إنفلونزا الطيور، وتمكنا من التصدير، بعد أزمة وقف التصدير بسبب إنفلونزا الطيور"، متابعا "ذلك القطاع واعد، وبه استثمارات أكثر من ١٠٠ مليار جنيه".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تحقيق الإكتفاء الذاتي.. برلمانية توضح مزايا الاستثمار في الثروة الداجنة

وزير الزراعة: لا يوجد خلال الفترة الحالية قيود أو حظر على أي منتج زراعي مصري

يستفيد منها أكثر من 300 ألف عميل.. الفلاحين: مبادرة البنك الزراعي فرصة ذهبية

سولاف درويش:إسقاط الديون عن 307 آلاف عميل من صغار الفلاحين المتعثرين

وزير الزراعة يشيد بمبادرة البنك الزراعي لتسوية ديون 328 ألفا من الفلاحين المتعثرين

برلمانية تطالب بإدراج الفلاحين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

ترشيحاتنا

لا وقت للراحة.. يورجن كلوب يكشف حقيقة رحيله عن ليفربول

أول طبيبة تحصل علي لقاح كورونا.. ماذا قالت عن الأعراض الجانبية؟

طارق شوقي: الناس بتسيب منصة الشكاوى وبـ «تجرس الوزارة» على مواقع التواصل

أحمد موسى: بريطانيا تمنح الإقامة لإرهابي حاول اغتيال رئيس وزراء مصر

مرتضى منصور يعتذر عن إذاعة فيديو الفضيحة أمس.. ويؤكد: انتظروني اليوم

بـ فستان جلد.. مي عمر تستعرض جمالها عبر إنستجرام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التكلفة أكثر من 2 مليار جنيه.. شركة النصر تعلن تفاصيل صناعة أول سيارة كهربائية

بعد الممر والاختيار.. «السرب» ملحمة جديدة للجيش المصري في ليبيا

عريس يا بوي.. عندما نافست كاديلاك وMG الزعيم بطولة البحث عن فضيحة | صور