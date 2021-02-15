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برلمان

المصيلحي يكشف أمام البرلمان موعد تطبيق الدعم النقدي المشروط

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:07 م
الدكتور علي المصيلحي،
الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين
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ماجدة بدوي
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الوزارة تدرس تطبيق منظومة الخبز الجديدة من خلال الدعم النقدي المشروط، بعد انتهاء جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مرعي، بحضور أحمد كمال مدير مشروع جمعيتي بوزارة التموين.

وأكد الوزير، أنه ردا علي مطالب أعضاء اللجنة بالتوسع في إنشاء المخابز لتوفير فرص عمل، أنه يجب الانتظار في فكرة التوسع في المخابز إلى ما بعد تطبيق المنظومة الجديدة.

وأشار إلى أن تحرير منظومة المخابز أمر  جيد، وتساعد علي فتح مجالات للعمل لافتا إلى أن الدعم النقدي المشروط لا يوجد فيه تضخم والمواطن سيكون سيد المنظومة أكثر مما هو الآن.

وأشار إلى أن فكرة التحول للدعم النقدي المشروط لرغيف الخبز سيتم علي غرار السلع التموينية، من خلال كارت فلوس حيث سيتم حساب نقود له  علي بطاقة التموين بتكلفة عدد الأرغفة التي يصرفها من خلال البطاقة، ويحصل علي الحصة التي يحتاجها من الخبز وما يتبقي يتم وضعه في حسابه يشتري ما يريد.

وأكد أن تلك المنظومة ستجعلنا قادرين علي دعم صناعة الخبز والجودة ستزيد أكثر مما هي عليه الآن.
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