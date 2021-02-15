"الصحة العالمية" تتراجع عن استبعاد اتهام الصين بتفشي كورونا.. فيديو

عرضت قناة الحدث العربية فيديو يؤكد تراجع منظمة الصحة العالمية عن تصريحاتها ضد الصين حول استبعاد مختبر ووهان لعلوم الفيروسات من تسرب فيروس كورونا .





وأضاف الفيديو ان الصحة العالمية أوضحت أن الفرضيات لا تزال مطروحة حول منشأ الفيروس وان بعثتها الى الصين قدمت معلومات مهمة تساعد في فهم أصل الفيروس .





واوضح الفيديو أن رئيس بعثة المنظمة الدنماركي كي بيتر بن مبارك استبعد في تصريحاته الاسبوع الماضي ان يكون الفيروس انتقل من مختبر ووهان الى العالم .



