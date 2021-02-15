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"الصحة العالمية" تتراجع عن استبعاد اتهام الصين بتفشي كورونا.. فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:10 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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إبراهيم القادري
عرضت قناة الحدث العربية فيديو يؤكد تراجع منظمة الصحة العالمية عن تصريحاتها ضد الصين حول استبعاد مختبر ووهان لعلوم الفيروسات من تسرب فيروس كورونا .

وأضاف الفيديو ان الصحة العالمية أوضحت أن الفرضيات لا تزال مطروحة حول منشأ الفيروس وان بعثتها الى الصين قدمت معلومات مهمة تساعد في فهم أصل الفيروس .

واوضح الفيديو أن رئيس بعثة المنظمة الدنماركي كي بيتر بن مبارك استبعد في تصريحاته الاسبوع الماضي ان يكون الفيروس انتقل من مختبر ووهان الى العالم .

وتابع الفيديو ان التصريحات الاولية للمنظمة اثارت مخاوف واشنطن التي دعت بكين لاتاحة بيانات الايام الاولي لتفشي الوباء.
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