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أصل الحكاية

البقاء أم الرحيل .. ملامح الموسم القادم في مسيرة محمد صلاح

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:08 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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أحمد سالم
على الرغم من تصدره لقائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي، لكن المصري محمد صلاح في الوقت الحالي لا يشعر بالسعادة في فريق ليفربول الإنجليزي عقب التراجع في النتائج الذي أفقد الفريق فرص المنافسة على بطولة الدوري.

ليفربول خسر آخر 3 مباريات في الدوري ليتراجع إلى المركز الرابع برصيد 40 نقطة متخلفا عن المركز الأول بأكثر من 14 نقطة، بينما يجد صعوبة في الحفاظ على ترتيبه المتقدم لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ومع هذا المستوى المتذبذب حاول صلاح تشجيع نفسه بالعودة فكتب على حسابه في تويتر "إنها فترة صعبة لأسباب عديدة؛ لكن نحن الأبطال وسنقاتل مثل الأبطال حتى النهاية. لن نجعل هذا الموسم ينتهي بالنتائج التي تم تحقيقها، فهذا هو وعدي لكم" 

هل يبقى صلاح مع ليفربول؟

لا دخان بدون نار، هذا ما تفرضه الطبيعة ويحكم به المنطق، وطالما خرجت أخبار تنفي رحيل محمد صلاح، فبالتأكيد كان الأمر مطروحا سواء من جانب اللاعب الذي تنهال عليه العروض، أو من جانب النادي.

إيان راش أسطورة نادي ليفربول أكد ثقته في بقاء صلاح داخل صفوف الريدز خلال الفترة المقبلة، وقال راش في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "ليفربول لديه جاذبية واسعة، أعتقد بأنه سيبقى في ليفربول لموسم أو موسمين آخرين على الأقل".

وأوضح راش أن فرق مثل برشلونة وريال مدريد لديها تاريخ مثل ليفربول ومانشستر يونايتد، وبالنسبة له أن ترتبط بمثل هذه الأندية فهو شرف كبير لأي لاعب.

الأندية الأقرب لضم محمد صلاح 

محمد صلاح مستهدف من جانب أكبر الفرق الأوروبية وفي مقدمتها ريال مدريد وبرشلونة في ظل سعي الفريقين لتغيير جلدهما والبحث عن صفقات قوية لاستعادة بريقهما ويبرز محمد صلاح في مقدمة تلك الصفقات.

وقد تقلل الأزمة المالية لدى برشلونة من فرص التعاقد مع محمد صلاح، بينما تزيد الفرص للفريق الملكي ريال مدريد بعد رحيل نجوم الفريق رونالدو وراموس وفشل إدين هازارد في إثبات نفسه.

تقارير إنجليزية قالت إن العقد القادم هو آخر صفقة ضخمة لـ صلاح في حياته المهنية، حيث سيبلغ 29 عامًا في يونيو المقبل، وإدارة ليفربول تضع في مخططاتها مصير صلاح ما بين البقاء أو الرحيل العام المقبل، لكن النتائج قد تجبره على الخيار الثاني.
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