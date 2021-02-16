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محافظات

مات الجدع.. بلطجي يقتل شابا دافع عن جارته في الإسكندرية.. شاهد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:00 ص
المجني عليه
المجني عليه
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أحمد بسيوني

"ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون" أرست هذه الكلمات القرآنية مبدأ عظيما، ففي قتل القاتل هدف عظيم، من أجل الحفاظ على الأرواح.


وفي الإسكندرية، لقي شاب مصرعه على يد بلطجي بمنطقة محرم بك، بعدما دافع الشاب عن جارته، فكان مصيره القتل، فضلًا عن إصابة شابين آخرين، أحدهما في حالة خطيرة.


وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بوجود مشاجرة وقتيل، وانتقلت قوات الأمن ورجال النيابة إلى موقع الحادث، وتبين أن الوفاة بسبب وجود قطع شريان في الرقبة أدى إلى نزيف حاد وتوقف في عضلة القلب مما أدى إلى الوفاة قبل وصول القتيل إلى المستشفى.


وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، ووجهت له تهمة القتل العمد، وقررت التحفظ على الألة الحادة المستخدمة في الجريمة.


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وفي تصريحات لموقع "صدى البلد"، قال فوزي عبد الوهاب، والد القتيل محمد فوزي، إن ابنه مسالم بطبعه، وإن المتهم قتله بدم بارد بعدما دافع عن جارته أمام مرأى ومسمع من الجيران.


وأضاف أن المتهم إسلام همام، يقطن معهم بنفس المنطقة، وحاول التعدي على جارته لوجود مشاكل بينهما، فتدخل محمد نجله للدفاع عنها، قائلًا: "ميصحش تضرب واحدة ست"، فضربه بالشومة، وبعدها جاء بآلة حادة "كاتر" مدبب من الناحيتين وقطع رقبته.


وأضاف: "بعدما قام المتهم بفعلته، أخذه بالتروسيكل إلى المستشفى ولكنه مات قبل أن يصل إلى المستشفى"، مشيرًا إلى أن المتهم قتله عمدًا بدم بارد، وقام بإصابة اثنين آخرين أحدهما مصاب إصابة خطرة وفي حالة حرجة بالمستشفى.


وطالب عبد الوهاب بحق نجله وبالقصاص من قاتله: "كل اللي انا عاوزه القصاص.. القصاص.. القصاص العادل"، بعيدًا عن ألاعيب بعض المحامين، منوهًا إلى أن القاتل متهم معروف وله سجل جنائي.


وقال "إن كل أصدقاء محمد منذ وقت الحادثة يريدون الأخذ بثأره لأنه كان محبوبا من الجميع، كان لسانه حلو مع الكل الله يرحمه".


من جانبه، قال عبد الرحمن، شقيق المجني عليه: "عائلتنا معروفة في المنطقة بالتزامها، وكلنا في حالنا، ومش عاوزين غير حق أخويا، اللي اتقتل قدام الناس كلها بدم بارد".

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