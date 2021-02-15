مؤلف السرب: ربنا ألهمني وكلفني بفكرة الفيلم.. فيديو

قال عمر عبدالحليم، مؤلف فيلم السرب الذي يوثق بطولة الجيش المصري بمكافحة الإرهاب في درنة، إن انتاج مثل هذه الأعمال يعتبر انتاجا ضخما جدا، معقبا: "تحتاج تنفيذ وجرأة كبيرة".





وأضاف "عبدالحليم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة"، عبر فضائية "الحياة اليوم"،: "مثل هذه الأعمال لا تحتاج إنتاجا فنيا فقط، ولكن لها أبعاد ذات مسئولية وطنية"، لافتا: "دور الفيلم يحكي حدوتة المصريين.. لأن إذا لم نحكي حدوتة المصريين من الذي سوف يحكيها.. ولا بد من ذكر المواقف البطولية والتضحيات".





وأشار مؤلف فيلم السرب الذي يوثق بطولة الجيش المصري بمكافحة الإرهاب في درنة، : "إلقاء الضوء على الأعمال الدرامية مثل هذه الأنواع تعتبر واجبا وطنيا.. ويجب علينا المسارعة علي تنفيذ هذه الأعمال"، موضحا: "ربنا ألهمني وكلفني بهذه الفكرة".





وأوضح مؤلف فيلم السرب الذي يوثق بطولة الجيش المصري بمكافحة الإرهاب في درنة، : "فكرة الفيلم لاقت قبولا لدى الجهات المعنية، وتم العمل عليها بسرعة كبيرة"، مشيرا: "أنا بكتب الفيلم وبشتغل عليه من نوفمبر 2019".