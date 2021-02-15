عضو فريق أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا يكشف تفاصيل مهمة عن فاعليته.. فيديو

قال الدكتور أحمد سالمان عضو فريق اكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، إن انتاج اللقاحات يعتمد على التعاقدات وسياسات الدول لافتا ان دور العلماء يقتصر فقط على اكتشاف اللقاح وإثبات فاعليته .





وأضاف سالمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، يجب ان يكون هناك نوع من انواع الاستقلالية في عمل الأبحاث للقاحات والاستثمار فيها ويجب أن يتم هذا في مصر .



