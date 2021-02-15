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توك شو

عضو فريق أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا يكشف تفاصيل مهمة عن فاعليته.. فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:01 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أحمد سالمان عضو فريق اكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، إن انتاج اللقاحات يعتمد على التعاقدات وسياسات الدول لافتا ان دور العلماء يقتصر فقط على اكتشاف اللقاح وإثبات  فاعليته .

وأضاف سالمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، يجب ان يكون هناك نوع من انواع الاستقلالية في عمل الأبحاث للقاحات والاستثمار فيها ويجب أن يتم هذا في مصر .

وأوضح سالمان ، مازال هناك الكثير من الأبحاث الخاصة باللقاحات تتوالى والحماية تكون حسب كل لقاح مؤكدا ان حماية لقاح أكسفورد من 70 % إلى 90% وهذا بعد تلقي الجرعتين و لقاح فايز ومديرنا نسبة الحماية بهم من 90 % إلى 95%.
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