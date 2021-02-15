وزير الكهرباء يتلقى 1800 شكوى من المواطنين على موبايله الخاص.. تفاصيل

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء: إن الوزارة تتلقى جميع الشكاوي، سواء التجارية أو الفنية، وهى الخاصة بالانقطاع أو التوصيلات.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، أنهم يتلقون جميع الشكاوي التجارية وهى الخاصة بـ الفواتير، والمقايسسات الخاصة بتوصيل العدادات.





ولفت إلى أن الشكاوى الفنية أكثر من الشكاوى التجارية، و هناك خط ساخن للإبلاغ عن الشكاوى وهو 121 .





وأشار إلى أن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، يتلقى شكاوى على موبايله الخاص ويتم حلها، مؤكدًا أنه تلقى حوالى 1800 شكوي.





وأوضح أن الوزارة بالكامل تتواصل مع المواطنين لحل جميع الشكاوي، مؤكدًا أن الهدف الأول و الأخير تقديم الخدمات للمواطنين.





وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضا فى عدد الشكاوي، موضحًا أن الرقم 121 استقبل 10 ونص مليون شكوي من عام 2016 وتم حل 99% منها.



