سانت كاترين 2 تحت الصفر.. الأرصاد: انخفاض 6 درجات في الحرارة غدا

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ومستمرة أيام الثلاثاء والخميس المقبلين. والأربعاء





وأضاف محمود شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج " حديث القاهرة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"،: "نشاط رياح على أغلب مدن الجمهورية وسقوط الأمطار على شمال البلاد، وانخفاض درجات الحرارة بحوالي 6 درجات بداية من الغد والقاهرة تسجل غدا 14 درجة مئوية ويوم الأربعاء تسجل 11 درجة مئوية".





وتابع محمود شاهين: "تسقط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وتسقط أمطار متوسطة على جنوب الدلتا أما الفرص سقوط الأمطار على القاهرة من خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة ومناطق متفرقة".





وأكمل محمود شاهين: "منطقة سانت كاترين تتكون فيها الثلوج على الجبال، وهي منطقة جبلية وتصل درجة الحرارة الصغرى فيها لـ 2 درجة مئوية تحت الصفر".