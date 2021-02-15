أحمد السقا عن "السرب": إحنا جامدين أوي.. والناس هتشوف مفاجأة في الفيلم.. فيديو

علق الفنان أحمد السقا، على مشاركته في فيلم السرب، الذي يوثق بطولة الجيش المصري بمكافحة الإرهاب في درنة، قائلا: "فيلم محترم جدا، ومصنوع بحرفية شديدة".





وأضاف "السقا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي": "الفيلم يوثق أحداثا معينة، لأننا كنا في حالة حرب.. والقوات الجوية لها باع كبير في الفيلم، ويوثق واقعة معينة، وهي واقعة درنة".





وأشار إلى "الفيلم يوثق الحالة العامة اللي مرينا بيها، والانفجارات، وتصدي القوات المسلحة"، مؤكدا: "الجهات المختصة وفرت كل العوامل لإنتاج الفيلم".





وأوضح: "السرب فيلم روائي يوثق حالة معينة ووقت معين مرت به جمهورية مصر العربية"، لافتا: "فرحان بالفيلم كفرحة العيل الصغير، وأنا بلعب فيه دورا أساسيا ومهما في الفيلم، والناس هتشوف مفاجأة في الفيلم، لأنه نوعية مختلفة عن الأفلام".



