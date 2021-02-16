دون إهدار للمال.. 5 تمارين فعالة يمكنك القيام بها في منزلك

يبدو التمرين بمثابة تحدٍ للبعض منا. ومع ذلك، لمجرد أننا في المنزل لا يعني أنه لا يمكننا ممارسة الرياضة ورؤية النتائج. بالطبع، للتمرين العديد من الفوائد بخلاف اكتساب العضلات وتحسين صحتك الجسدية، ستعمل ممارسة الرياضة بانتظام على تحسين جودة نومك، وتقليل القلق، وتقليل وزنك، وحتى تقليل خطر وفاة الشخص. لذا، دعونا نناقش بعض أنواع التدريبات التي يمكنك البدء بها اليوم في المنزل دون الخروج أو إنفاق أي أموال، وفقا لما نشره موقع هيلثي.





يوجا

من منا لم يسمع عن اليوجا؟ إنه شكل شائع جدًا من التمارين ، ولسبب وجيه، بغض النظر عن عمرك ، إنها طريقة رائعة لبناء قوة العضلات وزيادة المرونة، تم تصميمه ليتم ممارسته في أي وقت وفي أي مكان، بصرف النظر عن بناء العضلات وتحسين المرونة ، فقد ثبت أن اليوغا تعمل على تحسين قوة العظام والتوازن وتحسين الحالة المزاجية ونوعية النوم وحماية المفاصل أيضًا. لا يهم إذا لم تكن قد مارست اليوجا من قبل ، فيمكن تعديلها إلى أي مستوى لياقة.





تدريب متقطع

التدريب المتقطع عالي الكثافة هو التمرين المثالي لمن يريد تحقيق أقصى استفادة من التمرين في أقصر فترة زمنية. هذه التدريبات مكثفة للغاية لكنك تحصل على فترات راحة بين كل مجموعة من التمارين. أظهرت الدراسات أن فوائد تمرين HIIT تشمل تقلب معدل ضربات القلب المحسن ، وقوة العضلات ، وصحة القلب والأوعية الدموية ، وغير ذلك الكثير. ناهيك عن أن التمارين نفسها أساسية وبسيطة. تمارين الضغط ، القرفصاء ، والقفز هي فقط بعض التمارين المضمنة في تمارين HIIT.





تمرين هادئ وبطئ

إذا كنت تبحث عن تمرين هادئ وبطيء وخاضع للتحكم ولكنه يركز بشكل أكبر على بناء العضلات ، فإن البيلاتس تناسبك. يمكنك العثور على الكثير من التدريبات والفصول عبر الإنترنت ، ولكن بشكل عام ، تميل إلى تضمين نفس الحركات التي تعتبر عنصرًا أساسيًا في البيلاتس. مرة أخرى ، كل ما تحتاجه هو حصيرة أو سجادة لتبدأ. على غرار اليوجا ، ستساعد البيلاتيس على تحسين قوة العضلات وزيادة المرونة وتحسين وضعيتك من بين أشياء أخرى.





تدريب القوة

يعد تدريب القوة أكثر صعوبة من التدريبات الأخرى لأنه يتضمن بعض الأوزان أيضًا. حتى زوجان من الدمبل أو رباط المقاومة أو الجرس سيفي بالغرض. هذه التمارين لها الكثير من الفوائد من تحسين صحة العظام ، وقوة العضلات ، وحتى تقليل آلام التهاب المفاصل. كما هو الحال مع العديد من أشكال التمارين الأخرى ، ستعمل تمارين القوة أيضًا على تحسين مزاجك وتعزيز مستويات الطاقة لديك.





الرقص

متى كانت آخر مرة قمت فيها بالرقص قليلًا؟ اتضح أن الرقص طريقة رائعة للتمرين ويتم التقليل من شأنها بشكل رهيب. يمكنك العثور على دروس عبر الإنترنت دون أي مشكلة وستكون قادرًا على الحفاظ على لياقتك أثناء الاستمتاع. يمكن أن يكون أي نوع من الرقص بالطبع. سواء كانت زومبا أو هيب هوب أو حرة ، فإن أي حركة ستكون مفيدة لجسمك. سيساعد الرقص على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية ، وقوة العضلات والتحكم فيها ، وسيحسن بالطبع مزاجك أيضًا.