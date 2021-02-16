ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دون إهدار للمال.. 5 تمارين فعالة يمكنك القيام بها في منزلك

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:05 ص
تمارين فعالة
تمارين فعالة
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

يبدو التمرين بمثابة تحدٍ للبعض منا. ومع ذلك، لمجرد أننا في المنزل لا يعني أنه لا يمكننا ممارسة الرياضة ورؤية النتائج. بالطبع، للتمرين العديد من الفوائد بخلاف اكتساب العضلات وتحسين صحتك الجسدية، ستعمل ممارسة الرياضة بانتظام على تحسين جودة نومك، وتقليل القلق، وتقليل وزنك، وحتى تقليل خطر وفاة الشخص. لذا، دعونا نناقش بعض أنواع التدريبات التي يمكنك البدء بها اليوم في المنزل دون الخروج أو إنفاق أي أموال، وفقا لما نشره موقع هيلثي.


يوجا
من منا لم يسمع عن اليوجا؟ إنه شكل شائع جدًا من التمارين ، ولسبب وجيه، بغض النظر عن عمرك ، إنها طريقة رائعة لبناء قوة العضلات وزيادة المرونة، تم تصميمه ليتم ممارسته في أي وقت وفي أي مكان، بصرف النظر عن بناء العضلات وتحسين المرونة ، فقد ثبت أن اليوغا تعمل على تحسين قوة العظام والتوازن وتحسين الحالة المزاجية ونوعية النوم وحماية المفاصل أيضًا. لا يهم إذا لم تكن قد مارست اليوجا من قبل ، فيمكن تعديلها إلى أي مستوى لياقة.


تدريب متقطع
التدريب المتقطع عالي الكثافة هو التمرين المثالي لمن يريد تحقيق أقصى استفادة من التمرين في أقصر فترة زمنية. هذه التدريبات مكثفة للغاية لكنك تحصل على فترات راحة بين كل مجموعة من التمارين. أظهرت الدراسات أن فوائد تمرين HIIT تشمل تقلب معدل ضربات القلب المحسن ، وقوة العضلات ، وصحة القلب والأوعية الدموية ، وغير ذلك الكثير. ناهيك عن أن التمارين نفسها أساسية وبسيطة. تمارين الضغط ، القرفصاء ، والقفز هي فقط بعض التمارين المضمنة في تمارين HIIT.


تمرين هادئ وبطئ

إذا كنت تبحث عن تمرين هادئ وبطيء وخاضع للتحكم ولكنه يركز بشكل أكبر على بناء العضلات ، فإن البيلاتس تناسبك. يمكنك العثور على الكثير من التدريبات والفصول عبر الإنترنت ، ولكن بشكل عام ، تميل إلى تضمين نفس الحركات التي تعتبر عنصرًا أساسيًا في البيلاتس. مرة أخرى ، كل ما تحتاجه هو حصيرة أو سجادة لتبدأ. على غرار اليوجا ، ستساعد البيلاتيس على تحسين قوة العضلات وزيادة المرونة وتحسين وضعيتك من بين أشياء أخرى.


تدريب القوة
يعد تدريب القوة أكثر صعوبة من التدريبات الأخرى لأنه يتضمن بعض الأوزان أيضًا. حتى زوجان من الدمبل أو رباط المقاومة أو الجرس سيفي بالغرض. هذه التمارين لها الكثير من الفوائد من تحسين صحة العظام ، وقوة العضلات ، وحتى تقليل آلام التهاب المفاصل. كما هو الحال مع العديد من أشكال التمارين الأخرى ، ستعمل تمارين القوة أيضًا على تحسين مزاجك وتعزيز مستويات الطاقة لديك.


الرقص
متى كانت آخر مرة قمت فيها بالرقص قليلًا؟ اتضح أن الرقص طريقة رائعة للتمرين ويتم التقليل من شأنها بشكل رهيب. يمكنك العثور على دروس عبر الإنترنت دون أي مشكلة وستكون قادرًا على الحفاظ على لياقتك أثناء الاستمتاع. يمكن أن يكون أي نوع من الرقص بالطبع. سواء كانت زومبا أو هيب هوب أو حرة ، فإن أي حركة ستكون مفيدة لجسمك. سيساعد الرقص على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية ، وقوة العضلات والتحكم فيها ، وسيحسن بالطبع مزاجك أيضًا.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

للتعافي من كورونا .. دراسة تنصح بممارسة 5 تمارين رياضية

التمارين الهوائية المناسبة للأطفال

لو مكسل.. أسباب غير متوقعة تحمسك للرياضة

فوائد التمرين أثناء الحمل

تمارين سهلة لتحديد شكل الجسم

كيف يمكنك ممارسة الرياضة دون القلق من الإصابة؟

ترشيحاتنا

مقابلة رغد صدام حسين تثير أزمة.. ومطالب باستدعاء سفراء الأردن والسعودية

فرجاني ساسي يثير الجدل بـ صورة مع مصطفى محمد في تركيا

حكم ابتعاد الرجل عن زوجته مدة طويلة.. وهل لابد من عقد جديد عند العودة؟.. الإفتاء تجيب

بعد بلاغ رسمي ضد رضا عبد العال من 3 نجوم أهلاوية.. تعرف على عقوبة الاتهامات الباطلة

لا وقت للراحة.. يورجن كلوب يكشف حقيقة رحيله عن ليفربول

وزير التعليم العالي يرد على هجوم السوشيال ميديا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسدوها.. آخر لحظات حياة فاتن فريد.. وسر اتهام ابنتها بالقتل لزوج أمها | فيديو وصور

أسعار السيارة mg-5 لعام 2021.. وأبرز مواصفاتها

في عيد ميلادها الـ 39.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد