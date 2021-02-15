الأوقاف تنشر أسماء من لهم الحق في الاختبار التحريري للالتحاق بـ الأعلى للشئون الإسلامية

ناشدت وزارة الأوقاف، الراغبين في دخول الاختبار التحريري للمتقدمين للالتحاق باللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية سرعة تأكيد الدخول في موعد أقصاه مساء الأربعاء الموافق 17 / 2 / 2021م ، في تخصصي العلوم الشرعية والعربية.









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وأكدت الوزارة، في بيان، أن من يؤكد دخوله ولا يحضر سيتم إحالته للتحقيق بديوان عام الوزارة ، وسيتم تحديد موعد آخر لباقي التخصصات.









ويشترط لمن يرغب في دخول الاختبار سابق نجاحه في أي من الاختبارات التحريرية التي عقدتها الوزارة للإيفاد الدائم أو إيفاد رمضان أو الحج أو القراءة الحرة أو إمام منطقة أو إمام متميز أو إمام مسجد جامع أو إدارة إشرافية ، ولن يسمح بالدخول لغير هؤلاء حتى لو سجل حضوره، وحالة حضوره سيعد امتحانه كأن لم يكن .







