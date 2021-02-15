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طلال نصولي: على الناس عدم الخوف من اللقاح وهو سليم وفعال

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:28 م
كورونا
كورونا
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عادل نصار
كشف الدكتور طلال نصولي مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، عن أن الشركات تعمل بسرعة كبيرة في الوصول لإنتاج كبير من جرعات لقاح فيروس كورونا. 

وتابع في حوار عبر زووم، مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء dmc، المذاع عبر شاشة dmc، مساء اليوم الاثنين، أن على الناس عدم الخوف من اللقاح وهو سليم وفعال.

قال إن تحورات فيروس كورونا جعلته أسرع في الانتشار، مضيفا أن لابد أن يتم التطعيم بلقاح كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا,

وأضاف نصولي، أن سلالة كورونا الجديدة لكورنا والتي ظهرت في جنوب أفريقيا ملعونة، لافتا إلى ان اللقاح فعال بقوة في كل السلالت والتحورات في كورونا وأضعف في التعامل مع سلالة جنوب أفريقيا.

وطالب المواطنين الذهاب لتلقي تطعيم ضد لقاح كورونا إن أمكن، والالتزام بالإجراءات الاحترازية بفيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور طلال نصولي مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، إلى أن اللقاحات تعمل على كل أنواع فيروس كورونا، مشيرا إلى أن تلقي التطعيم شيء مهم في حرب كورونا ولا يسبب أي مشاكل على الإطلاق.

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