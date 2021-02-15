فاروق الباز يكشف تفاصيل إرسال مسبار الأمل أول صور من المريخ

قال الدكتور فاروق الباز، عضو هيئة المستشارين بهيئة الفضاء الإماراتية، إن بدء عملية تكوين المسبار منذ 4 سنوات، بعد أن تم اتخاذ القرار من قبل الدولة الإماراتية.









وأضاف الباز، في حوار عبر زووم، مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء dmc، المذاع عبر شاشة dmc، مساء اليوم الاثنين، أن مسبار الأمل الإماراتي يرسل أول صورة من كوكب المريخ، مضيفا أن المسبار يعمل بتكنولوجيا معقدة ومتطورة جدا.









وتابع عضو هيئة المستشارين بهيئة الفضاء الإماراتية، أن مسبار الأمل أول مهمة عربية لكشف مستقبل الأرض، مستدركا: الكوكب الأحمر في غاية الأهمية لذلك نذهب لاكتشاف تفاصيله.









وختم الدكتور فاروق الباز، عضو ايئة المستشارين بهيئة الفضاء الإماراتية، أنه تم تجميع بعض المكونات الداخلية لمسبار الأمل الإماراتي في الولايات المتحدة الأمريكية.



