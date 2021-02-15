ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فاروق الباز يكشف تفاصيل إرسال مسبار الأمل أول صور من المريخ

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:10 م
الدكتور فاروق الباز
الدكتور فاروق الباز
Advertisements
عادل نصار
قال الدكتور فاروق الباز، عضو هيئة المستشارين بهيئة الفضاء الإماراتية، إن بدء عملية تكوين المسبار منذ 4 سنوات، بعد أن تم اتخاذ القرار من قبل الدولة الإماراتية.


وأضاف الباز، في حوار عبر زووم، مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء dmc، المذاع عبر شاشة dmc، مساء اليوم الاثنين، أن مسبار الأمل الإماراتي يرسل أول صورة من كوكب المريخ، مضيفا أن المسبار يعمل بتكنولوجيا معقدة ومتطورة جدا.


وتابع عضو هيئة المستشارين بهيئة الفضاء الإماراتية، أن مسبار الأمل أول مهمة عربية لكشف مستقبل الأرض، مستدركا: الكوكب الأحمر في غاية الأهمية لذلك نذهب لاكتشاف تفاصيله.


وختم الدكتور فاروق الباز، عضو ايئة المستشارين بهيئة الفضاء الإماراتية، أنه تم تجميع بعض المكونات الداخلية لمسبار الأمل الإماراتي في الولايات المتحدة الأمريكية.
 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

21 يوما على تحقيق حلم الإمارات بالوصول إلى المريخ

بسبب قرب دخول مسبار الأمل للمريخ .. نداء عاجل من حاكم دبي للشعب الإماراتي

مستشار وكالة الفضاء الروسية: الوصول للمريخ مغامرة ضخمة والإمارات فتحت الباب لاكتشاف الكوكب الأحمر

رئيس وكالة الفضاء المصرية: مسبار الأمل يمهد طريق العرب في الوصول للمريخ

عطوة: وصول مسبارالأمل للمريخ يضع الإمارات على خارطة الدول المُتقدمة

نائبة بالشيوخ: وصول الإمارات للمريخ انتصار لكل العرب

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: ظهور سلالات كورونا الجديدة في 13 دولة بالشرق الأوسط

الحكومة: الانتهاء من تطوير 4 محالج لقطن ومخطط 3 أخرى خلال 2021

مرتضى منصور يعتذر عن إذاعة فيديو الفضيحة أمس.. ويؤكد: انتظروني اليوم

الصحة السعودية تزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

لا وقت للراحة.. يورجن كلوب يكشف حقيقة رحيله عن ليفربول

مقابلة رغد صدام حسين تثير أزمة.. ومطالب باستدعاء سفراء الأردن والسعودية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. السيارة الفائزة بمسابقة لكزس لتصميم السيارات

20 صورة تكشف قصة الضربة الجوية.. ننشر تفاصيل جديدة عن فيلم السرب لـ أحمد السقا

بعد تصدرها الترند.. شاهد | أجرأ إطلالات روبي التي تكشف عن أنوثتها وقوامها المثالي