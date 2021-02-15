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رياضة

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يتأخر أمام أرمينيا بينفيلد 0-2 في البوندسليجا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:26 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم أرمينيا بينفيلد صاحب المركز السادس عشر في الدوري الألماني، على نظيره بايرن ميونخ بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة 21 لبطولة البوندسليجا.

افتتح ميشيل فلاب التسجيل لـ أرمينيا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف أموس بيبر الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتأخر البايرن بهدفين نظيفين.

أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة أرمينيا بينفيلد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الألماني.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز - نيكولاه زوله - لوكاس هيرنانديز - بوينا سار

خط الوسط: ديفيد ألابا - كريستيان توليسو - كينجسلي كومان - ليروي ساني

خط الهجوم: تشوبو مواتينج - روبرت ليفاندوفسكي

وتعد تلك المباراة هي الأولى لبايرن ميونخ بعد تتويجه بكأس العالم للأندية على حساب تيجريس المكسيكي.
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