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تعليم

صيدلة عين شمس تواصل فعاليات برامج تدريبية للعاملين لرفع مستوى الأداء الوظيفي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
قال الدكتورة خالد أبو شنب القائم بعمل عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس إن وحدة ضمان الجودة بالكلية بالتعاون مع مؤسسة الخدمة المدنية لتنمية الموارد البشرية تواصل عقد برامج تدربية للعاملين بالكلية للبرامج الآتية: 1_ قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتقويم الأداء الوظيفي  
2_ التحول الرقمي  
3_ إعداد القادة
4_إدارة الذات والتنمية البشرية 
5_ إدارة الأزمات والكوارث 

وأشار الدكتور خالد إلى بدء الدورات، وذلك من يوم 15 فبراير حتى 8 مارس 2021 وذلك لتنمية قدرات ومهارات العاملين بالكلية لرفع مستوى الأداء الوظيفي.

الجدير بالذكر أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس، عن افتتاح وحدة المراجعة اللغوية لجميع الباحثين (باللغة الإنجليزية) لجموع الباحثين فى كل التخصصات باللغة الإنجليزية، وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د. مصطفى مرتضى عميد الكلية وإشراف أ.د. شيرين مظلوم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، د. رنا الخولي مدير الوحدة.


حيث تقدم الوحدة خدمات التدقيق اللغوى للبحوث والرسائل العلمية، بالإضافة إلى التدقيق والتحرير، وذلك على يد نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين فى اللغة الإنجليزية بالكلية.

وذلك عبر التواصل مع مكتب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وعلى من يرغب في الحصول على خدمات وحدة المراجعة اللغوية التواصل مع مكتب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أو عبر البريد الإلكترونى للوحدة: ‏[email protected]
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