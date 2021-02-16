صيدلة عين شمس تواصل فعاليات برامج تدريبية للعاملين لرفع مستوى الأداء الوظيفي

5_ إدارة الأزمات والكوارث



وأشار الدكتور خالد إلى بدء الدورات، وذلك من يوم 15 فبراير حتى 8 مارس 2021 وذلك لتنمية قدرات ومهارات العاملين بالكلية لرفع مستوى الأداء الوظيفي.







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حيث تقدم الوحدة خدمات التدقيق اللغوى للبحوث والرسائل العلمية، بالإضافة إلى التدقيق والتحرير، وذلك على يد نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين فى اللغة الإنجليزية بالكلية. حيث تقدم الوحدة خدمات التدقيق اللغوى للبحوث والرسائل العلمية، بالإضافة إلى التدقيق والتحرير، وذلك على يد نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين فى اللغة الإنجليزية بالكلية.





وذلك عبر التواصل مع مكتب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وعلى من يرغب في الحصول على خدمات وحدة المراجعة اللغوية التواصل مع مكتب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أو عبر البريد الإلكترونى للوحدة: ‏ [email protected]

الجدير بالذكر أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس، عن افتتاح وحدة المراجعة اللغوية لجميع الباحثين (باللغة الإنجليزية) لجموع الباحثين فى كل التخصصات باللغة الإنجليزية، وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د. مصطفى مرتضى عميد الكلية وإشراف أ.د. شيرين مظلوم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، د. رنا الخولي مدير الوحدة.