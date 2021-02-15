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مقصدش الإساءة لـ شيكابالا.. مروة عيد عبد الملك تعلق على تعرضها لحملة تنمر شرسة ..فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:07 م
مروة عيد عبد الملك
مروة عيد عبد الملك
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إبراهيم القادري
قالت مروة عيد عبد الملك لاعبة كرة اليد بنادي نيس الفرنسي، إن حملة التنمر التى تعرضت لها أظهرت محبة الناس، مؤكدة أن الجميع يقف إلى جانبها، ويساندها وهى لا تعرف سبب هذه الحملة.

وأضافت مروة عبد الملك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن"، هناك شخص يعمل في قناة نادي الزمالك، هو من أخذ صورة على صفحته، وقال هذه مروة عيد التي تسيء كل يوم إلى اللاعب شيكابالا، وبدأت هذه الحملة لأن لديه الكثير من المتابعين.

وأوضحت مروة عبد الملك ، آخر بوست كتبته عن شيكابالا كان يوم 1 ديسمبر 2020 وكان بعد مبارة أفريقيا ولم أقصد به أى إساءة إلي شيكابالا.

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