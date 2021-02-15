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فن

"ابقى قابلني" لفضل شاكر تتجاوز 27 مليون مشاهدة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:37 م
فضل شاكر - إبقى قابلني
فضل شاكر - إبقى قابلني
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سعيد فراج
حققت أغنية "إبقى قابلنى" للمطرب فضل شاكر، نجاحا كبيرا، حيث حصدت 27 مليونا و460 الف مشاهدة بعد مرور فترة قصيرة على طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".


وتقول كلمات الأغنية "وإبقي قابلني، لو حد استحمل طبعك اكتر من يومين، ده أنا ليا الجنة عشان انا عشت معاك سنين، ده أنت بصراحة ما تتعاشرش، فكرت أسامحك مفتكرش، والراحة بعدك هلاقيها في ناس تانيين".


"إبقى قابلني" كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، ومكس عمرو الخضري وعمر الصباغ ، وماستر عمر صباغ، وإشراف عام إياد النقيب، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.
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