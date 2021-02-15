ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

محمد المطير يهاجم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم.. فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:44 م
النائب الكويتي محمد
النائب الكويتي محمد المطير يهاجم مرزوق الغانم
Advertisements
قسم الخارجي
هاجم النائب الكويتي محمد المطير رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، قائلا إن البرلمان لن يسمح بوضع قوانين قبل لجان التحقيق أو إقرار العفو الشامل.

وأضاف محمد المطير خلال كلمة نقلتها وسائل إعلام كويتية "لن نسكت عن تشكيل لجنة تحقيق فيما حصل في الجلسة الافتتاحية وسنحقق مع ممثلي الحرس".

وتابع المطير في ندوة رسالة الأمة "جميع الفرق الأمنية شهدت بأن إخواننا المهجرين كانوا عناصر تهدئة أثناء دخول المجلس ولكن للأسف أصبحوا مهجرين والقبيضة مازالوا مشرعين".

وأكد خلال حديثه "ما ادخل البلد في أزمة هو رئيس المجلس - مرزوق الغانم - ما صارت إلا 3 جلسات ودخلنا بأزمة بسببه.. والحين يتحدث عن اقتراحات للحل".

واتهم المطير رئيس مجلس الأمة الكويتي بأنه يستغل أصحاب المشاريع، مؤكدا أنه لن يحضر جلسة الغد لمناقشة إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

كان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أعلن التقدم بقانون يتعلق بتعويض أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الأضرار التي تكبدوها نتيجة الإجراءات الاحترازية.

وقال الغانم "أعتقد سيكون هناك توافق مع الحكومة على أن يكون هناك تعويض عن الأضرار يشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر، التي يحددها القانون بشكل واضح وجلي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أول تعليق من مرزوق الغانم بعد فوزه برئاسة مجلس الأمة الكويتي.. فيديو

تحرك عاجل للحكومة الكويتية بعد المطالبة باستجواب رئيس الوزراء

بعد استقالة الحكومة الكويتية.. مرزوق الغانم يرفع جلسة مجلس الأمة

ترشيحاتنا

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات لـ دنيا سمير غانم أثارت الجدل

منخفض قبرص يتشكل.. الأرصاد تحذر من موجة باردة ورياح وأمطار الثلاثاء والأربعاء.. تفاصيل

فرج عامر يكشف مفاجأة غير سارة من اتحاد الكرة

حكم ابتعاد الرجل عن زوجته مدة طويلة.. وهل لابد من عقد جديد عند العودة؟.. الإفتاء تجيب

خطيبها ارتبط بـ أخرى .. القصة الكاملة لانتحار فتاة القليوبية في عيد الحب

لم يمش في جنازته أحد.. أسرار في حياة «زكي رستم» الطيّب الشرير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السيارة mg-5 لعام 2021.. وأبرز مواصفاتها

في عيد ميلادها الـ 39.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد

بعد تصدرها تريند .. أجمل 10 صور لـ حورية فرغلي تكشف عن أنوثتها