محمد المطير يهاجم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم.. فيديو

هاجم النائب الكويتي محمد المطير رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، قائلا إن البرلمان لن يسمح بوضع قوانين قبل لجان التحقيق أو إقرار العفو الشامل.





وأضاف محمد المطير خلال كلمة نقلتها وسائل إعلام كويتية "لن نسكت عن تشكيل لجنة تحقيق فيما حصل في الجلسة الافتتاحية وسنحقق مع ممثلي الحرس".





وتابع المطير في ندوة رسالة الأمة "جميع الفرق الأمنية شهدت بأن إخواننا المهجرين كانوا عناصر تهدئة أثناء دخول المجلس ولكن للأسف أصبحوا مهجرين والقبيضة مازالوا مشرعين".





وأكد خلال حديثه "ما ادخل البلد في أزمة هو رئيس المجلس - مرزوق الغانم - ما صارت إلا 3 جلسات ودخلنا بأزمة بسببه.. والحين يتحدث عن اقتراحات للحل".





واتهم المطير رئيس مجلس الأمة الكويتي بأنه يستغل أصحاب المشاريع، مؤكدا أنه لن يحضر جلسة الغد لمناقشة إجراءات مكافحة فيروس كورونا.





كان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أعلن التقدم بقانون يتعلق بتعويض أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الأضرار التي تكبدوها نتيجة الإجراءات الاحترازية.





وقال الغانم "أعتقد سيكون هناك توافق مع الحكومة على أن يكون هناك تعويض عن الأضرار يشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر، التي يحددها القانون بشكل واضح وجلي".





محمد المطير مرزوق الغانم دخل البلد بأزمة .. ويبي يركب على ظهر اصحاب المشاريع pic.twitter.com/cjOB2KH3TJ — SNN (@Snnkwt) February 15, 2021