كورونا يقيد حفل زفاف في عائلة ملك المغرب محمد السادس

عقد قران ابنة أخت الملك محمد السادس، ملك المغرب في حفل عقد بالتزامن مع عيد الحب، والذي لم يحضره سوى أفراد العائلة المقربون بسبب قيود فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أعلنت وزارة البيت الملكي والتشريفات، في 14 فبراير، أن للا نهيلة (28 عاما) ابنة الأميرة أسماء، تزوجت من علي الحاجي.





قيل إن الملك محمد السادس، وهو شقيق الأميرة للا أسماء، أعطى مباركته للزوجين السعداء، ويقال إن حفل الزفاف المفاجئ في عيد الحب قد تم في جو عائلي بسبب قيود عدوى كورونا، وأظهرت صورة من زفاف العروسين حديثي الزواج وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض، فيما ارتدت للا نهيلة قفطان مذهل من الزمرد مزين بغرز ذهبية.





كما ارتدت العروس تاجًا أنيقًا يثبت طرحتها في مكانه، ومجموعة من المجوهرات الزمردية والذهبية التي تتناسب مع ملابس زفافها، وارتدي عريسها الجلباب المغربية البيضاء التقليدية.





وتخضع المغرب حاليًا لحالة الطوارئ التي تحظر حفلات الزفاف الكبيرة أو التجمعات الجماهيرية في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكن لا تحمل للا نهيلة لقب أميرة أو سمو ملكي ، لكنها تحمل اللقب الفخري للا شريفة.





والدتها الأميرة للا أسماء (55 عاما) هي الابنة الثانية للحسن الثاني ملك المغرب ولالة لطيفة، وشقيقة ملك المغرب محمد السادس، ومحمد السادس (57 عاما) ينتمي إلى السلالة العلوية، وتولى العرش في 23 يوليو 1999، بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني.





ولمحمد السادس والأميرة للا أسماء ثلاثة أشقاء آخرين، الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم والأميرة للا حسنة، ويأتي ابن ملك المغرب الأكبر وولي عهد المغرب مولاي حسن (17 عامًا) في المرتبة التالية للعرش.





ولم يكن حفل زفافهما هو الأخبار الملكية الكبيرة الوحيدة في عيد الحب، حيث كشف الأمير هاري وميجان ماركل أيضًا في 14 فبراير أنهما ينتظران طفلهما الثاني، حيث يستعد الزوجان اللذان يقيمان حاليًا في كاليفورنيا ، للترحيب بأخ أو أخت لابنهما آرتشي ، الذي سيبلغ من العمر عامين في مايو القادم.