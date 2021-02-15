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رياضة

فرج عامر: الجنايني أبلغني بتحمل الفيفا لتكاليف المسحة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:35 م
فرج عامر
فرج عامر
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حسن العمدة
أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة، أبلغه من قبل بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هو المسئول عن تحمل تكاليف المسحات الطبية الخاصة بفيروس كورونا.

وأضاف "عامر"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten"، فوجئنا بفاتورة من اتحاد الكرة تطلب 3 ملايين جنيه قيمة المسحات من دون أي اتفاق مع النادي مسبقًا، ولن نتمكن من السداد لأن القرار لم يناقشنا أحد فيه من قبل.

واختتم  "نادي سموحة من أوائل الأندية الداعمة لاستمرار تقنية حكم الفيديو Var ولا نية لدينا في المطالبة بإلغائها".
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