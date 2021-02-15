فرج عامر: الجنايني أبلغني بتحمل الفيفا لتكاليف المسحة

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة، أبلغه من قبل بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هو المسئول عن تحمل تكاليف المسحات الطبية الخاصة بفيروس كورونا.





وأضاف "عامر"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten"، فوجئنا بفاتورة من اتحاد الكرة تطلب 3 ملايين جنيه قيمة المسحات من دون أي اتفاق مع النادي مسبقًا، ولن نتمكن من السداد لأن القرار لم يناقشنا أحد فيه من قبل.



