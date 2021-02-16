لمناقشة آخر المستجدات.. طارق شوقي في اجتماع موسع لـ"تعليم النواب": الناس بتسيب منصة الشكاوى وبتجرَّس الوزارة على مواقع التواصل.. و340 مليون مشاهدة على موقعنا

وزير التعليم للنواب:





قرارات الثانوية العامة الأخيرة ناقشناها مع الرئيس السيسي أكثر من مرة

نحتاج لكسب ثقة الأهالي في الإقبال على المنصات التكنولوجية للوزارة

لدينا بث كـ "شاهد ونتفليكس".. ونغرس الإتيكيت في سلوكيات الطلاب

لدينا أكثر من ١٢٠ كتابا تفاعليا.. ونبذل جهودا مع أطراف عديدة





عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعا موسعا مع وزير التربية والتعليم طارق شوقي، للاستماع إلى آخر المستجدات فيما يخص قرارات الوزارة الأخيرة، وعرض برنامجها على النواب.





وقال الوزير طارق شوقي، إن كافة القرارات التي اتخذتها الوزارة تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة، مضيفا "نقوم بجهود جبارة، ورغم ذلك لم نطلب" تعريفة" واحدة من الموازنة العامة".





واستطرد: نلجأ للحلول التبتكارية في مواجهة المشكلات المتعلقة بتحديث نظم التعليم، أو مواجهة كورونا، مشيرا إلى أن التعاون خلال الفترة الماضية كان وثيقا مع وزارة الصحة، لتدشين حملات توعية موسعة تدربت عليها مديريات التعليم في عموم الجمهورية، لمراعاة الإجراءات الاحترازية من الوباء العالمي.





وأكد كل مايتعلق بالثانوية العامة شهد مناقشات مستضيفة مسبقة، ومانراه من إجراءات قد تم مناقشته مع الرئيس، وبحثه مرارا وتكرارا.





وقال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إننا في الوزارة نحرص على ألا يكون هناك احتكاك بالتحديثات التكنولوجية لمن هم أقل من 4 ابتدائي، حفاظا على مهاراتهم في أن يكتبوا بأيديهم، وأن يتعلموا تربويا بشكل سليم، ثم يكون هناك احتكاك بالتكنولوجيا.





وتابع وزير التعليم "لازلنا في احتياج لكسب ثقة الأهالي في الإقبال على المنصات التكنولوجية للوزارة، والتي تحفل بكافة المناهج والمقررات، ولكنهم يصرون على إرسال الأبناء للدروس الخصوصية، وهو أمر نسعى لإصلاحه ومعالجته".





واستطرد: الوزارة لديها منصة لتسجيل الشكاوى من أي خلل يواجه أولياء الأمور، ورغم ذلك الناس تلجأ "للهاشتاجات" على مواقع التواصل، وتفسيري أن الأمر نفسي، فالجاد في شكوته يسلك المسارات الجادة ويسجل الشكاوى من خلال تلك البوابة، أما من يريد "تجريس الوزارة" فيلجأ للفيس بوك، وهو أسلوب استنكره.





وأضاف الوزير "هناك دول تريد منا نقل تجربة توفير آلاف الفيديوهات والمحتويات التفاعلية التي نشرناها لتحديث المناهج التعليمية، وأن رسالتي للأهالي أن الاعتماد على تلك الفيديوهات المحدثة على أعلى مستوى يوفر "الوقت والمال".





وقال وزير التربية والتعليم ، إن الوزارة لديها منصات رقمية حديثة، تعرض مواد ومقررات ومناهج، عبر مجموعة من أكفأ المعلمين، من خلال استديوهات ضخمة تعتمد أساليب للإضاءة وعرض المحتوى بشكل جذاب تماما كالاستديوهات الإعلامية.





وتابع شوقي: الوزارة لديها أيضا خدمة البث مباشر، تماما كشبكة "نتفليكس" وشاهد وغيرها من المنصات الرقمية الحديثة، وهناك إدارة كاملة لضخ وتطوير المحتوى، كما أن الوزارة تسعى لتعليم الطلاب وسط المناهج الدراسية العادية، أصول "الأتيكيت" وكيفية التعامل في المأكل والملبس لتطوير سلوكياتهم بشكل إيجابي على المدى البعيد.





وأكد ، إن كافة الكتب الدراسية في ثانوي أصبحت ديجيتال، ومتوفرة على موقع الوزارة ومتاحة للطبع، إذا أراد الطلاب ذلك، وأن الوزارة وفرت خطوط محمول للتابلت بالتعاون مع أورانج، من خلال باقة تكلفتها ٥ جنيهات، توفر دخول مجاني على كافة منصات وزارة التعليم، وأن شركات المصرية للاتصالات وفودافون قدموا نفس العروض للطلاب.





وقال شوقي للنواب: كان لدينا منذ فترة وجيزة ٧ آلاف محتوى تعليمي على منصة "إدارة التعليم" أصبحوا ٥٠ ألفا، باللغتين العربية والإنجليزية، وأنه قد حققنا ٣٤٠ مليون مشاهدة على تلك المنصة، وهو رقم ضخم بالنسبة للدخول على أي موقع في العالم، وذلك بخلاف عدد مشاهدات بلغ 250 مليون على منصة "ذاكر".





وأكد الوزير أننا قدمنا وعودا في شهر أكتوبر الماضي، تم تنفيذها في ديسمبر، موضحا " ده شغل كبير من ناس محترفة"، مضيفا: نعمل على أن تكون كل كتب الوزارة تصبح تفاعلية، وحاليا لدينا أكثر من ١٢٠ كتابا تفاعليا، ونبذل جهودا مع أطراف عديدة، إن كل طالب في مصر يكون معاه جهاز متصل بالإنترنت، بحيث لو احتجنا لمخاطبتهم.