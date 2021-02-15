وزير التعليم العالي يرد على هجوم السوشيال ميديا.. فيديو

وزير التعليم العالي، انه ليس من الأشخاص المتابعين لوسائل التواصل الاجتماعي ولا يملك اى حسابات لكنه لديه جهاز إعلامي يقوم برصد كل شيء.

وزير التعليم العالي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، أنه لا يضيع وقته في متابعة الشائعات والرد عليها ولا يعنيه كل هذه

لافتا إلى ان غدا سيكون هناك افتتاحات مع الرئيس لمستشفيات تابعة لوزارة الصحة".