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وزير التعليم العالي يرد على هجوم السوشيال ميديا.. فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:54 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، انه ليس من الأشخاص المتابعين لوسائل التواصل الاجتماعي ولا يملك اى حسابات لكنه لديه جهاز إعلامي يقوم برصد كل شيء.

وأضاف وزير التعليم العالي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، أنه لا يضيع وقته في متابعة الشائعات والرد عليها ولا يعنيه كل هذه الأمور لافتا إلى ان غدا سيكون هناك افتتاحات مع الرئيس لمستشفيات تابعة لوزارة الصحة".

واوضح خالد عبد الغفار،  لا يصح ان يستوي الطالب المجتهد بالطالب الضعيف مؤكدا انه سوف يسأل أمام الله كما انه وزير وولي أمر.
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