لن نضغط على أحد.. خالد عبد الغفار: اللوائح تُجيز اعتذار الطلاب عن حضور الامتحانات

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن اللوائح الجامعية تجيز اعتذار الطلاب عن بعض الامتحانات والعام الدراسي، موضحًا أنه على من يريد الاعتذار عن الامتحانات التقدم بطلب إلى الكلية وهناك آلية لتقبل الأعذار، ولا نضغط على أحد لحضور الامتحانات.





وطالب "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، الطلاب بعدم التواجد في القاعات المزدحمة خلال فترة الدراسة، متابعًا "لو لقيت المدرج زحمة لا تحضر، هناك تعليم عن بعد تحصل على المادة العلمية من خلاله".



