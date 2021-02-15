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فن

أخبار الفن.. تفاصيل جديدة عن حالة حورية فرغلي.. مفاجأت فيلم السرب لـ أحمد السقا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:52 م
حورية فرغلى
حورية فرغلى
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها.

كشفت الفنانة ديانا حداد عن تطورات الحالة الصحية لها بعد إجراء عملية جراحية بسيطة منذ أيام قليلة أعلنت عنها شقيقتها. 

اشتعلت نيران الحرب بين الفنان محمد رمضان وأحمد الفيشاوي وزوجته منذ أواخر العام الماضي، وكان سبب إشعال فتيل الأزمة زوجة الفيشاوي بعد تعليقها المسيء لمحمد رمضان. 

أثار فيلم "السرب" ضجة كبيرة منذ عرض البرومو الخاص بالفيلم أمس وحتى هذه اللحظة حيث تصدر اسم الفيلم تريند جوجل  بعد كشف بعض التفاصيل الخاصة به  من جانب النجوم المشاركين فى العمل والذى يعد ملحمة وطنية جديدة تكشف خبايا الإرهاب وتمجد الجيش المصرى وخاصة القوات الجوية التى عزفت ملحمة وطنية بعد إبادة معسكرات الإرهابيين واقتحام تنظيم داعش فى ليبيا بعد واقعة ذبح 21 مصريا قبطيا فى درنة. 

كشف مصدر مقرب من الفنانة حورية فرغلى عن تطورات الحالة الصحية بعد أن أجرت العملية الأولى الخاصة بتركيب عظمة فى الأنف والتى أجرتها فى أمريكا بولاية شيكاغو. 

قام المخرج خالد يوسف، بإعادة نشر مقطع فيديو سابق منذ العام تحدث فيه عن عيد الحب، وكشف في التعليق على الفيديو أنه أجرى مسحة جديدة لفيروس كورونا، وجاءت نتيجتها سلبية. 
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