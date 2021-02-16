المالية: إقبال من الشركات للمشاركة في منظومة الفاتورة الإلكترونية .. فيديو

قال ياسر تيمور مستشار وزارة المالية لتطوير الضرائب، إن المرحلة الاولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية انطلقت في 15 نوفمبر من العام الماضي.





وأضاف ياسر تيمور في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" المرحلة الاولى حققت نجاح كبير وهناك إقبال من الشركات للمشاركه في منظومة الفاتورة الإلكترونية في المرحلة الثانية من المنظومة".





وتابع ياسر تيمور:" يتقدم مندوب عن الشركة للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية ويقدم رقم الهاتف والبريد الالكتروني الخاص به للتعرف على كيفية الانضمام للمنظومة".





وأكمل ياسر تيمور:" المرحلة الثانية من منظومة الفاتورة الالكترونية بها 347 شركة تقوم بتطبيق الفاتورة الالكترونية وهناك شركات أكبر دخلت في المنظومة طواعية منها ".



