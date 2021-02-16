أعاني من التهاب عضلي مزمن.. الشاعر عمرو حسن يبكي على الهواء.. فيديو

دخل الشاعر عمرو حسن، في نوبة بكاء على الهواء خلال حواره ببرنامج " صبايا الخير"، قائلا:" باخد مسكنات كتير خلال شغلى، حينما أقف على المسرح، حيث أعانى التهاب عضلي مزمن، ومش بحب أروح المسرح وأشتغل من خلف الستار، وبحب أشوف الناس لحم ودم.. السنة اللى فاتت عملت حوالى 300 حفلة كنت بشتغل ليل ونهار..اشتغلت فترة كبيرة وانا تعبان، وفى إحدى المرات أهدانى أحد الحضور ورد، ومقدرتش أقف على رجلي ، وعجزت عن ذلك، وقلت له، حقك عليا".





بدورها فاجأت ريهام سعيد، عمرو حسن، بدعوة المطرب وائل الفشنى، الذى ألقى أغنية جديدة من كلمات وأشعار عمرو حسن تحمل اسم "غيابك طال".





فيما قرر عمرو حسن العودة مجددا لحفلاته الشعرية على المسرح، معربا عن سعادته بذلك.





يذكر أن "عمرو حسن" شاعر سكندري استطاع في وقت قصير أن يحقق نجاحًا كبيرًا وكأنه يتصارع مع الزمن ليحصد أكبر قدر ممكن من الجوائز قبل أن يهاجمه المرض.







