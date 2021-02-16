ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب المريخ: نعاني من الغيابات.. وانتظرت أداء أفضل للأهلي في المونديال

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:28 ص
نصر الدين النابي،
نصر الدين النابي، المدير الفني لنادي المريخ السوداني
Advertisements
عبدالله هشام
قال نصر الدين النابي، المدير الفني لنادي المريخ السوداني، إن مباراة فريقه المرتقبة أمام الأهلي، بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ستكون في غاية الصعوبة.

وأضاف نصر الدين النابي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" مواجهة الأهلي ستكون صعبة، خاصة أن المريخ يعاني من الغيابات لظروف الإيقافات والإصابات".
وأوضح:" كمتابع لمصر والأندية المصرية، فالمستوى الكروي الذي قدمه الأهلي في كأس العالم للأندية، لا يتناسب معه، و كنت أنتظر أداء أفضل منه".

كما تحدث عن تجربته مع الإسماعيلي، قائلا: "لم أنجح مع الدراويش، ظروف النادي معروفة للجميع، ولكن أتمنى أن يوفق في المستقبل، فهو يمتلك جماهير عظيمة".

وأتم :" تجربتي التدريبية مع الإسماعيلي أضرتني كثيرا بسبب رغبة الإدارة في تحقيق نتائج إيجابية سريعة ، أمنيتي هي العودة للتدريب في مصر مرة أخرى".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طلعت يوسف: لما حد يتكلم عن الإسماعيلي لازم يقف شوية

الإسماعيلي: لن نلقي باللوم على التحكيم

منافس الأهلي.. نصر الدين النابي مديرا فنيا للمريخ السوداني

المريخ السوداني يعلن عبر صدى البلد تعيين نصر الدين النابي مدربا للفريق

محمد حسن: تحمست للانضمام إلى الإسماعيلي وفخور بما قدمته مع الزمالك

يوفيتش يعد جماهير الإسماعيلي: سنعمل على أن نكون أفضل

ترشيحاتنا

خالد الغندور يهاجم أحمد بلال بسبب مصطفى محمد

الزموا البيوت .. الأرصاد: أمطار رعدية وعواصف خلال ساعات .. فيديو

الكنيسة الأرثوذكسية: فيلم "السرب" يوثق للبطولات المصرية في القصاص لشهداء الإيمان والوطن بليبيا

الصحة السعودية تزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

بفضل كرم ربنا.. خالد يوسف يعلن شفاءه من كورونا

ننشر تشكيل الأهلي أمام المريخ السوداني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسدوها.. آخر لحظات حياة فاتن فريد.. وسر اتهام ابنتها بالقتل لزوج أمها | فيديو وصور

أسعار السيارة mg-5 لعام 2021.. وأبرز مواصفاتها

في عيد ميلادها الـ 39.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد