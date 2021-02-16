بشرى سارة لأهالي الإسماعيلية خلال ساعات..تعرف عليها

تستعد محافظة الإسماعيلية ، اليوم الثلاثاء، لإنطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، من مجمع الإسماعيلية الطبي الجديد.





وتحت شعار صحتك أمانة، نظمت صحة الإسماعيلية، خلال الفترة القليلة الماضية، حملة توعوية، لتوضيح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والإجابة علي جميع الإستفسارات التي تخصها.





من جهته، أكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد، ان منظومة التأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي يضمن تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها بجودة عالية وفقا لمعايير قومية لكل المواطنين بدون تفرقة او تمييز





واشار الى ان اهدافه هي تحسين جودة الخدمات المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، ضمان الكفاءة والاستمرارية فى منظومة التأمين الصحي.





وعن ابرز مميزاته، كشف اللواء شريف بشارة، وهي حرية المؤمن عليه فى إختيار مقدمى الخدمة، تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، تتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الاسرة والطوارئ.





واختتم بشارة تصريحاته، قائلا: إن المنظومة الصحية الجديدة، هي نظام تكافلى إجتماعي بمشاركة جميع أفراد المجتمع، لافتا الي تكفل الدولة بغير القادرين.





اقرأ ايضا: