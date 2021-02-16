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حوادث

تموين سوهاج يضبط 4250 كجم أسمدة كيماوية قبل بيعها في السوق السوداء

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:39 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط شرطة التموين بسوهاج من ضبط شخصين يُديران مخزنان أسمدة بمركز المراغة شمالي المحافظة؛ لحيازتهما وعرضهما أسمدة كيماوية محظور تداولها خارج بنك التنمية والائتمان الزراعي لبيعها بالسوق السوداء، وتم ضبط ٤٢٥٠ كجم أسمدة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة المركز من ضبط شخصين يُديران مخزنان أسمدة لحيازتهما وعرضهما أسمدة كيماوية محظور تداولها خارج بنك التنمية والإئتمان الزراعي لبيعها في السوق السوداء، وتم ضبطهما وبحوزتهما ٤٢٥٠ كجم أسمدة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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