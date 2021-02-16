ياسر المحمدي: أفضل فترات حياتي الفنية مع الزمالك.. وحسام حسن عاملني أفضل من جوزيه

قال حسين ياسر المحمدي، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب قطر الأسبق، إن أفضل فترات حياته على المستوى الفني ، كانت داخل القلعة البيضاء، مشيرا إلى أن حسام حسن استطاع أن يفعل ما فشل مانويل جوزيه في تحقيقه.





وأوضح المحمدي ، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الزمالك" عبر برنامج "زملكاوي": "كنت سعيدًا جدًا بأداء شقيقي أحمد مع الدحيل القطري أمام الأهلي في كأس العالم للأندية، وهو من اللاعبين المميزين".





وأضاف: "أبارك للأهلي حصده للمركز الثالث في كأس العالم للأندية، ونتمنى أن نرى الزمالك في الفترات المقبلة يمثل مصر في البطولات العالمية".





وتابع: "احترفت في دوريات كثيرة ولعبت في أندية كبيرة، لكن فترتي مع الزمالك، بدون مجاملة، أفضل فترات حياتي على المستوى الفني، كما أنني شعرت بأنني لاعبًا في الزمالك منذ سنوات، ولا أنسى دعم جماهير الزمالك لي ودور التوأم حسام وإبراهيم حسن معي، واللعب بجوار شيكابالا جعلني أظهر أفضل ما لدي".



