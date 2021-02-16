مباراة الثأر.. باريس سان جيرمان يستهدف محو ذكريات الماضي أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق برشلونة، منافسه، باريس سان جيرمان، اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا.





ويسعى فريق برشلونة لمصالحة جماهيره بعد سجل الخسائر، وفقدان النقاط المتتالي، والذي وقع فيه منذ انطلاق الموسم على المستوى المحلى .





علي جانب اخر يحاول فريق باريس سان جيرمان الثأر من رفاق ميسي بعد الريمونتادا القاسية التى تعرض لها عام 2017، حينما فاز الفريق الفرنسي في مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف دون رد، وتلقى هزيمة قاسية بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف .





وصعد فريق برشلونة؛ بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة برصيد 15 نقطة عقب تحقيقه الفوز في 5 مباريات وتعادل في واحدة .





بينما تأهل باريس سان جيرمان بعدما احتل المركز الاول برصيد 12 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادلين .