مصر بتتكلم حرفي.. معرض ديارنا يحتضن تراث سيناء الأصيل

احتضن معرض «ديارنا للحرف اليدوية»، عروض المنتجات البيئية بمحافظة شمال سيناء التي تعبر عن تراث سيناء الأصيل تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى»، وذلك خلال فى الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجارى.





كما أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه سيتبنى تسويق منتجات أهالى شمال سيناء، والبداية بمعرض "ديارنا" فى دورته الحالية، وذلك بتخصيص مساحة مجانا لعرض منتجات شمال سيناء التى اطلع على جانب منها خلال زيارته للعريش الأسبوع الماضي.





وقالت أمانى غريب مدير إحدى الجمعيات الفيروز للتنمية في سيناء، إنه تم المشاركة بمنتجات بيئية متنوعة، تشمل أثواب بدوية وكمامات مطرزة، وغيرها من المشغولات اليدوية التي أنتجتها سيدات من سيناء.





وقال المهندس سامى الهوارى رئيس مجلس إدارة جمعية كنوز البردويل ببئر العبد، إن الجمعية تشارك بمنتجات بيئية، قامت بصناعتها سيدات من مجتمع الصيادين على ساحل بحيرة البردويل، بهدف تحسين دخلهن، وتتضمن المعروضات الكليم البدوي والأثواب المطرزة والعبايات.





ويقام المعرض هذا العام على مساحة 2800 متر مربع، ويضم أكثر من 300 عارض، منهم 80٪ منهم من النساء ومنظمات المجتمع المدني والأشخاص ذوى الإعاقة، وسيكون ضيف الشرف لهذا المعرض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك تأكيدًا على دور مصر الإنسانى والإقليمى الرائد فى رعاية كل المقيمين على أراضيها.





وتشهد الدورة الجديدة للمعرض هذا العام عددًا من الخدمات الترفيهية والمصرفية المختلفة، منها إمكانية كتابة الاسم على ورق مخصص بالخط العربي، وتوفير أماكن مخصصة لعدد من ورش الحرف اليدوية بالشركة مع جمعية حرف أهل مصر للتنمية الاقتصادية لتعليم المشاركين مختلف الفنون: الشموع، الزخرفة، التزيين، النحاس، مكرمية، الجلد، الفسيفساء، الإكسسوارات، الراتينج والتطريز، كما سيتم تخصيص مكان لورش الأشغال اليدوية للأطفال، بالإضافة إلى توفير عدد من أجهزة الصراف الآلى والدفع الإلكتروني.





وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن معرض ديارنا يمثل قيمة اقتصادية وتراثية وثقافية أصيلة لوزارة التضامن الاجتماعى منذ انطلاقه لأول مرة عام 1964، وذلك لدوره الأصيل فى دعم الصناعة الحرفية الوطنية عبر الترويج للمنتجات اليدوية التى يتم تصنيعها من قبل الحرفيين ومئات الآلاف من الأسر المنتجة فى كل محافظات مصر.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المعرض يقام سنويًا عدة مرات فى مختلف المحافظات منها أسيوط والأقصر والمنيا والإسكندرية وشرم الشيخ والبحر الأحمر، إلا أن المعرض السنوى الذى يقام فى القاهرة يعتبر أكبر نسخة لاستضافته عدد أكبر من العارضين.





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