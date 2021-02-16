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رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة لايبزيج وليفربول في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:33 ص
لايبزيج وليفربول
لايبزيج وليفربول
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عبدالله هشام
يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا علي لايبزيج الالماني اليوم علي ملعب بوشكاش ارينا ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري ابطال اوروبا . 

وتقام مباراة لايبزيج ضد ليفربول في تمام الساعة العاشرة مساء وتذاع عبر beIN Sports HD 2

ويحاول فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب المدير الفني لإعادة الانتصارات وإسعاد الجماهير بعد سجل الخسائر المتتالية في بطولة الدورى المحلى التى أبعدت الفريق عن المنافسة على اللقب . 

ومن المتوقع ان يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل كالتالي : 

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد - كاباك - هندرسون - روبرتسون

الوسط: تياجو ألكانتارا - فينالدوم - جونز

الهجوم: محمد صلاح - فيرمينو - ماني

علي جانب آخر يدخل فريق لايبزيج الألماني المباراة بطموحات عالية املا في تحقيق الفوز مستغلا عامل الأرض . 

ومنالمتوقع ان يلعب لايبزيج المباراة بتشكيل كالتالي  : 
حراسة المرمى: بيتر جالوتشي

الدفاع: كلوسترمان - أوربان - أوباميكانو - أنجيلينو

الوسط: موكيلي - كامبل - سابيتزر

الهجوم: نكونكو - ألمو - بولسن
وكان فريق ليفربول صعد الي دور ال16 بعد تصدر المجموعة برصيد 13 نقاطه جمعها من أربعة انتصارات وتعادل وحيد وخسارة . 

بينما صعد فريق لايبزيج الألماني بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة خلف باريس سان جيرمان برصيد 12 نقطة جمعها من اربعة انتصارات وتعادلين .
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