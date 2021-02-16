التشكيل المتوقع لمباراة لايبزيج وليفربول في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا علي لايبزيج الالماني اليوم علي ملعب بوشكاش ارينا ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري ابطال اوروبا .





وتقام مباراة لايبزيج ضد ليفربول في تمام الساعة العاشرة مساء وتذاع عبر beIN Sports HD 2





ويحاول فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب المدير الفني لإعادة الانتصارات وإسعاد الجماهير بعد سجل الخسائر المتتالية في بطولة الدورى المحلى التى أبعدت الفريق عن المنافسة على اللقب .





ومن المتوقع ان يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد - كاباك - هندرسون - روبرتسون

الوسط: تياجو ألكانتارا - فينالدوم - جونز

الهجوم: محمد صلاح - فيرمينو - ماني



علي جانب آخر يدخل فريق لايبزيج الألماني المباراة بطموحات عالية املا في تحقيق الفوز مستغلا عامل الأرض .



ومنالمتوقع ان يلعب لايبزيج المباراة بتشكيل كالتالي : حراسة المرمى: بيتر جالوتشي

الدفاع: كلوسترمان - أوربان - أوباميكانو - أنجيلينو

الوسط: موكيلي - كامبل - سابيتزر

الهجوم: نكونكو - ألمو - بولسن

وكان فريق ليفربول صعد الي دور ال16 بعد تصدر المجموعة برصيد 13 نقاطه جمعها من أربعة انتصارات وتعادل وحيد وخسارة .





بينما صعد فريق لايبزيج الألماني بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة خلف باريس سان جيرمان برصيد 12 نقطة جمعها من اربعة انتصارات وتعادلين .