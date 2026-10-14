قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة الملفات الخدمية وضبط الأسعار وجذب الاستثمارات
4.9 % فائضًا أوليًا و5.8% عجزًا كليًا.. وزير المالية يكشف مؤشرات الموازنة
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يشيد بنجاح مصر في تنظيم الفعاليات رفيعة المستوى في مدينة العلمين
اتحاد الكرة: لجنة الحكام لا تمانع استماع الزمالك لمحادثات تقنية الفيديو
وزير الخارجية يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية زيادة الاستثمارات في مصر
استلموا الكفن.. إنهاء خصومة ثأرية بالمنيا بعد 11 عاما من الخلاف |صور
بعد مباراة القمة.. أكرم توفيق يحجز مكانه في تشكيل الأهلي الأساسي
خالد يوسف لـ "صدي البلد": التحضير لفيلم جديد بعنوان «شتاء» .. (فيديو)
الإفتاء تحذر من الجرائم المعلوماتية.. وتؤكد: سرقة الأموال البنكية من صور الكسب المذموم
سقوط خادمة متهمة بسرقة 30 ألف جنيه من منزل وزير سابق بالجيزة
وزير المالية: المستثمرون الدوليون يخفضون تقييم مخاطر الاستثمار في مصر
تفاصيل الجدول الرسمي.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 للعاملين بالحكومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة التنمية المحلية تنظم ورشة عمل بسوهاج لـ مقدمى خدمات الصيانة في مجال التكييفات

استرجاع واستصلاح وإعادة استخدام وسائط التبريد بمحافظة سوهاج
استرجاع واستصلاح وإعادة استخدام وسائط التبريد بمحافظة سوهاج

فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نفذ جهاز شئون البيئة من خلال وحدة الأوزون ورشة عمل لتعزيز الممارسات السليمة في استرجاع واستصلاح وإعادة استخدام وسائط التبريد بمحافظة سوهاج.

وذلك في إطار تنفيذ أنشطة المرحلة الثانية من مشروع التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستنفدة لطبقة الأوزون،  وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) واحدى شركات القطاع الخاص.

شارك فى ورشة العمل ٧٤ مشارك من العاملين والفنيين ومقدمي خدمات الصيانة والإصلاح في مجال التبريد وتكييف الهواء، بهدف تعزيز قدراتهم الفنية في عمليات الاسترجاع والاستصلاح ورفع مستوى الوعي بالممارسات السليمة في صيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف والتعامل الأمن مع وسائط التبريد الحديثة.

وتناولت الورشة الإجراءات الفنية الصحيحة لاسترجاع وسائط التبريد من الأجهزة والمعدات باستخدام الأدوات المناسبة، مع الالتزام باشتراطات السلامة خلال عمليات الجمع والتخزين والنقل.

وأكدت المناقشات على أهمية إخضاع وسائط التبريد المسترجعة لعمليات الاستصلاح والمعالجة وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة تمهيدًا لإعادة استخدامها متى استوفت متطلبات الجودة والسلامة.

وخلال الورشة تم التركيز على تعزيز مهارات الفنيين ومقدمي خدمات الصيانة والإصلاح، والتعريف بالمعدات والتجهيزات اللازمة لتطبيق منظومة الاسترجاع والاستصلاح وإعادة الاستخدام بكفاءة وأمان، بما يسهم في تقليل الفاقد من وسائط التبريد، والحفاظ على الموارد، والحد من الآثار البيئية الناجمة عن التعامل غير السليم معها.

وتضمنت الورشة تبادل للخبرات ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه تطبيق هذه المنظومة، بما في ذلك الاحتياجات الفنية والتدريبية، وتوافر المعدات والبنية الأساسية، وآليات تعزيز التعاون بين الجهات المعنية والقطاع الخاص ومراكز التدريب ومقدمي خدمات الصيانة، دعمًا لتطوير منظومة إدارة وسائط التبريد على المستوى الوطنية و استمراراً لجهود وحدة الاوزون  بالتعاون مع شركائها الوطنيين والدوليين، في تنفيذ برامج بناء القدرات ونشر الممارسات الفنية والبيئية السليمة بقطاع التبريد وتكييف الهواء، بما يدعم حماية طبقة الأوزون، ويسهم في الحد من انبعاثات وسائط التبريد ذات الأثر المناخي، ويعزز التزام مصر بأهداف بروتوكول مونتريال.

تأتى الورشة في إطار الجهود الوطنية لتنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية بموجب بروتوكول مونتريال، ودعم خطة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFCs)، من خلال نشر الممارسات الفنية والبيئية السليمة، والحد من تسرب وسائط التبريد وانبعاثاتها إلى الغلاف الجوي أثناء أعمال تركيب وصيانة وإصلاح أجهزة التبريد وتكييف الهواء.

التبريد وتكييف الهواء وحدة الأوزون تنفيذ أنشطة المرحلة العاملين والفنيين الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على شخص انتحل صفة مدير اشتراكات بأحد الأندية للنصب على الأعضاء

أرشيفية

مصرع شاب غرقًا بالرياح الناصري بمنشأة القناطر

الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

وزراء الداخلية العرب: استهداف تمويلات التنظيمات الإرهابية يحد من قدراتها

بالصور

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة.. سر الطعم الغني زي المطاعم

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة

هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟.. علامات تكشف تأثيرها عليك

هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك
هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك
هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك

بكوب لبن و4 ملاعق زبدة.. حضري الجبنة الكريمي في المنزل

طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية
طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية
طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية

قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح

قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح
قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح
قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد