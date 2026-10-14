وزارة التنمية المحلية تنظم ورشة عمل بسوهاج لـ مقدمى خدمات الصيانة في مجال التكييفات

فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نفذ جهاز شئون البيئة من خلال وحدة الأوزون ورشة عمل لتعزيز الممارسات السليمة في استرجاع واستصلاح وإعادة استخدام وسائط التبريد بمحافظة سوهاج.

وذلك في إطار تنفيذ أنشطة المرحلة الثانية من مشروع التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستنفدة لطبقة الأوزون، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) واحدى شركات القطاع الخاص.

شارك فى ورشة العمل ٧٤ مشارك من العاملين والفنيين ومقدمي خدمات الصيانة والإصلاح في مجال التبريد وتكييف الهواء، بهدف تعزيز قدراتهم الفنية في عمليات الاسترجاع والاستصلاح ورفع مستوى الوعي بالممارسات السليمة في صيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف والتعامل الأمن مع وسائط التبريد الحديثة.

وتناولت الورشة الإجراءات الفنية الصحيحة لاسترجاع وسائط التبريد من الأجهزة والمعدات باستخدام الأدوات المناسبة، مع الالتزام باشتراطات السلامة خلال عمليات الجمع والتخزين والنقل.

وأكدت المناقشات على أهمية إخضاع وسائط التبريد المسترجعة لعمليات الاستصلاح والمعالجة وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة تمهيدًا لإعادة استخدامها متى استوفت متطلبات الجودة والسلامة.

وخلال الورشة تم التركيز على تعزيز مهارات الفنيين ومقدمي خدمات الصيانة والإصلاح، والتعريف بالمعدات والتجهيزات اللازمة لتطبيق منظومة الاسترجاع والاستصلاح وإعادة الاستخدام بكفاءة وأمان، بما يسهم في تقليل الفاقد من وسائط التبريد، والحفاظ على الموارد، والحد من الآثار البيئية الناجمة عن التعامل غير السليم معها.

وتضمنت الورشة تبادل للخبرات ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه تطبيق هذه المنظومة، بما في ذلك الاحتياجات الفنية والتدريبية، وتوافر المعدات والبنية الأساسية، وآليات تعزيز التعاون بين الجهات المعنية والقطاع الخاص ومراكز التدريب ومقدمي خدمات الصيانة، دعمًا لتطوير منظومة إدارة وسائط التبريد على المستوى الوطنية و استمراراً لجهود وحدة الاوزون بالتعاون مع شركائها الوطنيين والدوليين، في تنفيذ برامج بناء القدرات ونشر الممارسات الفنية والبيئية السليمة بقطاع التبريد وتكييف الهواء، بما يدعم حماية طبقة الأوزون، ويسهم في الحد من انبعاثات وسائط التبريد ذات الأثر المناخي، ويعزز التزام مصر بأهداف بروتوكول مونتريال.

تأتى الورشة في إطار الجهود الوطنية لتنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية بموجب بروتوكول مونتريال، ودعم خطة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFCs)، من خلال نشر الممارسات الفنية والبيئية السليمة، والحد من تسرب وسائط التبريد وانبعاثاتها إلى الغلاف الجوي أثناء أعمال تركيب وصيانة وإصلاح أجهزة التبريد وتكييف الهواء.