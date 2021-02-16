تكثيف حملات النظافة بالأقصر.. صور

أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر عن تكثيف مجهودات حملات النظافة والتجميل بالمركز والقرى التابعة له.





وأضاف أن الوحدة المحلية لأرمنت شنت حملة نظافة استهدفت مدينة أرمنت الحيط حيث تَم تكثيف أعمال النظافة وتمهيد شارع الشهيد محمد رأفت حتى نهاية الطريق وطريق البقالة ابتداء من أرمنت الحيط حتى حدود قرية المريس التابعة لمركز الطود ، وتم رفع ٢٠٠م٣ قمامة ومخلفات مباني بإجمالي طول ١٠٠٠م بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت.