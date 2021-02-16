إسرائيل: فلسطين أرسلت سرًا 200 جرعة من لقاح كورونا إلى الأردن

ذكرت قناة كان العبرية أن السلطة الفلسطينية نقلت سرًا إلى الأردن 200 جرعة من لقاح سبوتنيك الذي تبرعت به روسيا للفلسطينيين .





ووفقا للقناة التي نقلت عن مصادر فلسطينية قولها إنه تم نقل الجرعات الخميس الماضي عبر الجسر إلى الأردن.





لكن تقرير القناة قال " ليس من الواضح ما إذا كانت اللقاحات مخصصة لمؤسسة الدفاع الأردنية أو للمسؤولين الفلسطينيين المقيمين في الأردن".





وفي الضفة تم تطعيم الطواقم الطبية من اللقاح الروسي لكن فيما يتعلق بقطاع غزة لا تزال إسرائيل ترفض إدخال التطعيمات .





وقال وزير الصحة مي كيلة إن إسرائيل منعت اليوم إدخال 2000 لقاح سبوتنيك إلى قطاع غزة.