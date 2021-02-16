لنقل 3694 راكبا.. مصر للطيران تسير اليوم 48 رحلة جوية منتظمة

وتنطلق 48 رحله جويه بمعدل 35 رحلة دولية إلى كل من بغداد، ندجامينا، تونس، لاجوس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لندن، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، دبي، أثينا، فيينا، عمان، البحرين، الخرطوم، بيروت، نيروبي، هانزو، أديس أبابا، إربيل، الشارقة، و11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ، ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3694 راكبا.