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أخبار البلد

لنقل 3694 راكبا.. مصر للطيران تسير اليوم 48 رحلة جوية منتظمة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:24 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم الثلاثاء، 48 رحلة جوية تنقل على متنها 3694 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق 48 رحله جويه بمعدل 35 رحلة دولية إلى كل من بغداد، ندجامينا، تونس، لاجوس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لندن، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، دبي، أثينا، فيينا، عمان، البحرين، الخرطوم، بيروت، نيروبي، هانزو، أديس أبابا، إربيل، الشارقة، و11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ، ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3694  راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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