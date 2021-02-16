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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:36 ص
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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محمد السعيد
تقام اليوم الثلاثاء العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهتي الأهلي ضد المريخ في دوري أبطال أفريقيا، وبرشلونة مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أفريقيا:
الأهلي - المريخ السوداني، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4.

دوري أبطال أوروبا:
برشلونة - باريس سان جيرمان، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1.

لايبزيج - برشلونة، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2.

الدوري المصري:
البنك الأهلي - مصر المقاصة، الثانية والنصف عصرا، عبر قناة أون تايم سبورت 1.
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