مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة





ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، والقنوات الناقلة:





دوري أبطال أفريقيا:

الأهلي - المريخ السوداني، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4.





دوري أبطال أوروبا:

برشلونة - باريس سان جيرمان، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1.





لايبزيج - برشلونة، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2.





الدوري المصري:

البنك الأهلي - مصر المقاصة، الثانية والنصف عصرا، عبر قناة أون تايم سبورت 1.

تقام اليوم الثلاثاء العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهتي الأهلي ضد المريخ في دوري أبطال أفريقيا، وبرشلونة مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.