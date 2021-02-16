وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

قال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ان الاصلاح الصحي، يواجه الكثير من التحديات، موضحة ان المنظومة الجديدة، تلغي انفاق المواطن من الجيب، لافتة الي تسخير كل العقبات من اجل العمل علي تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل، لتشمل جميع المواطنين، مؤكدة علي تفعيل المراقبة في المحافظات.





جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الاسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة.



وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مجمع الاسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة واقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى إنه يعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط انشاؤها وتعميمها علي مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.