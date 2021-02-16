ليلة من ليالي برشلونة التاريخية.. نسترجع معا أحداث ريمونتادا البارسا ضد باريس

يستضيف فريق برشلونة الإسباني، نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة ليلًا، على ملعب كامب نو، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.





وكانت أخر مواجهة جمعت الفريقين، لقّن برشلونة، سان جيرمان درسًا قاسيًا، داخل ملعب "كامب نو"، بنسخة دوري أبطال أوروبا في موسم 2016-2017، بعدما قلب البارسا تأخره ذهابًا 4-0 أمام الفريق الباريسي، بالفوز في الإياب 6-1، في الدور ثمن النهائي.





وستظل هذه المباراة خالدة في أذهان عشاق البارسا طويلًا، رغم أن الفريق الكتالوني، لم يتوج بهذه النسخة.





استرجعوا معنا في هذا الفيديو، أحداث ريمونتادا البارسا ضد باريس، واستمتعوا بمشاهدتها!.



