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الصحة: مبادرة فيروس سي وفرت 64 مليار جنيه سنويًا..فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:38 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن 100 مليون صحة أصبحت كلمة مهمة جدًا فى تاريخ الصحة، ولا احد يستطيع ان ينسى تلك المبادرة، لافتة إلى أن 100 مليون صحة مبادرة مختلفة وتم العمل فيها بداية من الكشف على 70 مليون مواطن فوق ال18 سنة وتم من خلالها  اعلان مصر خالية من فيروس سي تمامًا.

وأضافت وزيرة الصحة،في كلمتها أمام الرئيس السيسى خلال افتتاح المجمع الطبى المتكامل بالإسماعيلية،  أن هناك الكثير من الدول العظمى المتوقع اخلائها خلال سنوات قادمة ومن الممكن أن يتم اعلانها خالية من فيروس سي  خلال عام 2050.

وتابعت ان مبادرة فيروس سي حمت 140 الف مواطن من اصابتهم من فيروس سي ووفرت 64 مليار جنيه سنويًا وكانت بداية العمل على الارض لأكثر من 20 ألف فريق.
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