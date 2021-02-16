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هالة زايد تكشف عن سبب انخفاض الوفيات بالموجة الثانية لفيروس كورونا |شاهد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:47 ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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نورهان رأفت
كشفت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان، عن السبب الرئيسي لانخفاض الوفيات في الموجة الثانية لكورونا ، موضحة أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف عن الأمراض المزمنة، وعلاج الثلاثة شهور وراء انخفاض أعداد الوفيات ، وحماية كبار السن من خطر الجائحة .

ولفتت الدكتورة هالة زايد ، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ مجمع الاسماعيلية الطبي وإطلاق العمل التجريبي في منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى أن المبادرة انتهت بالكشف على 30 مليون مواطن يعانون من الأمراض المزمنة ، حتى الأن، وهي مستمرة خلال الجائحة.

يشار إلى أنه يتم التسجيل في منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، بإحضار صورة بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة وشهادات الميلاد للأبناء، وتشمل خطوات التسجيل توجه المواطن بالأوراق المطلوبة سالفة الذكر إلى المركز أو الوحدة الصحية الأقرب له حتى يتم ربط المواطن بالخدمة الصحية بالمكان الأقرب لسكنه، ويقوم المواطن بتسجيل البيانات الخاصة به وأسرته كاملة، ومن ثَّم يتم فتح الملف العائلى له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل لكل أفراد الأسرة للاطمئنان على صحتهم، ومن ثَّم يتم بعد ذلك المتابعة الطبية والحصول على الخدمات والرعاية الصحية من خلال هذا الملف.
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