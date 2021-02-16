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هالة زايد: المحافظة على استمرار عجلة الاقتصاد أثار دهشة كثير من الدول ..فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:18 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة تصدت لجائحة فيروس كورونا وعملت على تسطيح منحنى الاصابات بفيروس كورونا من خلال الحرص على تسجيل أقل اعداد يومية واقل وفيات يومية على امل ان يظهر لقاح او تطور بروتوكولات العلاج او يحدث تحور للفيروس ويضعف.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمتها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح المجمع الطبى المتكامل بالإسماعيلية،  أنه تم العمل فى لجنة الازمات عمل استراتيجية الاختبارات وعمل الاختبارات بشكل مستهدف للمرضى الذى لديهم اعراض ومشتبه اصابتهم.

وتابعت "هناك دول قامت بإغلاق كامل ولكن مصر عملت إغلاقا جزئيا لبعض الانشطة وليس كلها والقطاع الخاص والاستثمارى كان يعمل وحافظنا على التوازن بين الاقتصاد والصحة بشكل اثار دهشة الكثير من الدول.
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