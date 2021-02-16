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الصحة: طورنا أكثر من 34 مستشفى حميات وصدرية بنصف مليار جنيه تقريبا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:09 ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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ياسمين القصاص
قالت وزيرة الصحة هالة زايد، إنه تم تزويد 203 سيارة إسعاف وتطوير 204 أخرى من السيارات النمطية، كما أنه تم تزويد سيارات الإسعاف بالمركز الرئيسي في القاهرة، ويوجد العديد من لانشات الإسعاف بالقاهرة والأقصر وأسوان، منوهة إلى أنه يتم تدشين أكاديمية والمقر الرئيسي للإسعاف خلال أسابيع قليلة، وبالتالى تم تزويد نقاط الإسعاف.


وأضافت وزيرة الصحة، خلال افتتاح الرئيس السيسي المجمع الطبى بالإسماعيلية، أنه تم تواجد بعض العنابر فى العديد من مستشفيات التى تم بناؤها من أكثر 100 عام، بالرغم من عدم تواجد تلك العنابر ولكنها تواجدت في تلك المستشفيات، معقبة: "طورنا أكثر من 34 مستشفى حميات وصدرية بنصف مليار جنيه تقريبا، حيث إن تلك المستشفيات كانت حائط الصد الرئيسي فى فرز حالات كورونا".


وأوضحت أن مبادرات الأمراض غير السارية لها تأثير على الاقتصاد المصرى، حيث تم القيام بدراسة مع البنك الدولى ووجد أنها ستقوم بزيادة الناتج المحلى بـ35%، كما أنها ستوفر على الدولة 3 مليارات جنيه.
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