ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة الصحة للمواطنين: التطور الذي نشهده يجب أن يقابله التزام بمنع الزيادة السكانية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:11 ص
لدكتورة هالة زايد،
لدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
Advertisements
هاجر إبراهيم
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك عبئا اقتصاديًا على الأسرة والدولة من زيادة النمو السكاني، مشيرة إلى أن وزارة الصحة أتاحت جميع وسائل تنظيم الأسرة مجانا، بالإضافة إلى أنه تم العمل على ميكنة وسائل تنظيمه. 

وقالت هالة زايد خلال مؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح مجمع التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، إن جميع الوزارات الأن تعمل بشكل كبير، ويبقى على المواطن المصري أن يكمل ثمار العمل الذي قاما به الوزارات، موضحة أنه نتيجة هذا التطور الذي تشهده مصر يجب أن يقابله نوع من الالتزام. 

وتابعت أن هناك أوقات صعبة مرت على القطاع الصحي، وتم العمل بها بشكل جاد خلال فترة كورونا، لافتة إلى أن تلك التحديات كانت مابين القسوة والرعب، إلا أنه تم الإقرار على العمل بمحددات البلاد، كما أن لكل مجتمع تحدياته.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

130 ألف منتفع بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمنيا في شهر واحد

مجانا في 6 أشهر.. الصحة: خدمات تنظيم الأسرة لمليون و183 ألف سيدة

د. ميرفت عبد العظيم تكتب: المشكلة السكانية خطر يهدد الأمن القومى

هالة زايد: انخفاض في معدلات الإنجاب.. وزيادة استخدام وسائل منع الحمل

وزيرة الصحة: أزمة فيروس كورونا كانت شديدة القسوة والرعب

وزيرة الصحة تكشف جهود الدولة لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة بالإسماعيلية

ننشر أسعار الدولار اليوم 16-2-2021

عمرو وهبة يكشف لـ «صدى البلد» موعد عرض الحلقة الأخيرة من في بيتنا روبوت

يا فرحة ما تمت .. رصاص الغيرة يصيب عريسا في الزفة

مروة عيد عبد الملك: الحملة الممنهجة ضدي صاحبها يعمل في قناة فضائية لناد جماهيري

كفارة الحلف الكاذب .. مستشار المفتي يوضح

Advertisements

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر.. أمطار غزيرة على 26 منطقة بالجمهورية اليوم | تفاصيل

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

التعليم تناقش كيفية عقد امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية.. وإعلان القرارات نهاية الأسبوع القادم

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة بالإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

في غضون 20 دقيقة.. أب يسقط جثة هامدة فجأة بعد معاناته من حرقة المعدة

أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور