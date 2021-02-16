وزيرة الصحة للمواطنين: التطور الذي نشهده يجب أن يقابله التزام بمنع الزيادة السكانية

هناك عبئا اقتصاديًا على الأسرة والدولة من زيادة النمو السكاني، مشيرة إلى أن وزارة الصحة أتاحت جميع وسائل تنظيم الأسرة مجانا، بالإضافة إلى أنه تم العمل على ميكنة وسائل تنظيمه.



وقالت هالة زايد خلال مؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح مجمع التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، إن جميع الوزارات الأن تعمل بشكل كبير، ويبقى على المواطن المصري أن يكمل ثمار العمل الذي قاما به الوزارات، موضحة أنه نتيجة هذا التطور الذي تشهده مصر يجب أن يقابله نوع من الالتزام.





وتابعت أن هناك أوقات صعبة مرت على القطاع الصحي، وتم العمل بها بشكل جاد خلال فترة كورونا، لافتة إلى أن تلك التحديات كانت مابين القسوة والرعب، إلا أنه تم الإقرار على العمل بمحددات البلاد، كما أن لكل مجتمع تحدياته.

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن