ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وزيرة الصحة: 30 مليون مواطن استفادوا من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:14 ص
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة أجرت الكشف على 30 مليون مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة، حيث كانت الخدمات المقدمة فى المبادرة تتضمن التوعية الصحية للمواطن والكشف المبكر عن مرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى لدى مرضى الأمراض المزمنة مع إجراء الفحوص الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل دوري. 


وأوضحت وزيرة الصحة أن مبادرة "100 مليون صحة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في القضاء على فيروس سي، مما يعد إنجازا تاريخيا في مجال الصحة سيتذكره الجميع، مشيرة إلى أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بمجال الصحة.


وأضافت أنه ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المرأة المصرية، تم فحص أكثر من 12 مليون سيدة، وذلك في إطار المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس خلال السنوات الماضية للارتقاء بالمنظومة الطبية، مؤكدة أن الدولة نجحت في خفض معدل ارتداد الأورام من 10% إلى 15%، وذلك في إطار خطة الوزارة لعلاج جميع مرضى الأورام، وأصحاب الأمراض المزمنة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وشددت "زايد" على أن الدولة تسعى لإدخال منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات، مؤكدة أن مشروع تطوير الريف المصري سيؤهل محافظات مصر لتطبيق التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أن الإصلاح الصحي واجه العديد من التحديات، خاصة أن 58% من المواطنين تشملهم المنظومة، إلا أننا برؤية القائد حاليا نسعى لتقديم الخدمة لـ100% من المواطنين، لافتة إلى أن هناك حوكمة من حيث تقديم الخدمة والإنفاق والرقابة عليها.


وتابعت: "واجهنا العديد من التحديات، إلا أن الرئيس أصدر تعليمات بتقديم عدد من المبادرات الرئاسية وكانت أولى خطوات الإصلاح الطبي لتقديم جميع الخدمات للمواطنين"، منوهة إلى أن منظومة التأمين الصح الشامل تلغي إنفاق المواطن من الجيب برؤية ثاقبة، لافتة إلى تسخير كل العقبات من أجل العمل على تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل، لتشمل جميع المواطنين، مؤكدة تفعيل المراقبة في المحافظات.


وقالت إن منظومة التأمين الصحي الشامل، واجهت تحديا كبيرا في محافظة جنوب سيناء، لإقناع المواطنين بالتسجيل في المنظومة نظرًا لاختلاف الثقافة.


وأضافت أن منظومة التأمين نجحت في تسجيل 83% من الأسر فيها بجنوب سيناء، وذلك بعد تطوير المستشفيات، وكذلك نسبة 100% من الوحدات الصحية، بتكلفة تتجاوز الـ3 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن منظومة التأمين الصحي نجحت في جذب سياحة علاجية من الخارج، وذلك بسبب المؤسسات العلاجية التي أنشأت على أسس عالمية.


وأشارت إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل ينفذ وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال التخطيط الإستراتيجي للمنظومة والذي يضمن توفير الاحتياجات الصحية للمواطنين، وتأهيل المنشآت الصحية وتجهيزها على أعلى مستوى وبأحدث التقنيات العالمية، وكذلك التحول الرقمي لتيسير تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وبكل سهولة ويُسر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السبكي: التأمين الصحي الجديد نظام تكافلي اجتماعي يضمن العلاج لكل المصريين

مساعد وزير الصحة: ننتظر إشارة البدء لإطلاق منظومة التأمين الصحي في الإسماعيلية

قافلة للكشف عن الأمراض المزمنة والتسجيل في منظومة التأمين الصحي بقرية أرمنا بأسوان.. صور

محافظ أسوان: أعمال التطوير والتجميل لا تتم إلا بعد الرجوع للوزارات المختصة والمؤسسات العلمية

محافظ أسوان يشيد بمساندة الأسر الأكثر احتياجًا لمواجهة برد الشتاء

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل نجح في جذب السياحة العلاجية

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

طائرة مفخخة..هجوم حوثي جديد على مطار أبها الدولي في السعودية

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

بعد تصريحات رئيس التنظيم والإدارة.. 5 شروط لتعيين العمالة المؤقتة وفقا للقانون

حكم غسل الرجلين في الوضوء دون دلكهما ؟

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 16-2-2021 بمحافظات مصر

Advertisements

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر.. أمطار غزيرة على 26 منطقة بالجمهورية اليوم | تفاصيل

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

التعليم تناقش كيفية عقد امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية.. وإعلان القرارات نهاية الأسبوع القادم

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة بالإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

في غضون 20 دقيقة.. أب يسقط جثة هامدة فجأة بعد معاناته من حرقة المعدة

أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور