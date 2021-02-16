وزيرة الصحة: 30 مليون مواطن استفادوا من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة أجرت الكشف على 30 مليون مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة، حيث كانت الخدمات المقدمة فى المبادرة تتضمن التوعية الصحية للمواطن والكشف المبكر عن مرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى لدى مرضى الأمراض المزمنة مع إجراء الفحوص الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل دوري.









وأوضحت وزيرة الصحة أن مبادرة "100 مليون صحة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في القضاء على فيروس سي، مما يعد إنجازا تاريخيا في مجال الصحة سيتذكره الجميع، مشيرة إلى أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بمجال الصحة.









وأضافت أنه ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المرأة المصرية، تم فحص أكثر من 12 مليون سيدة، وذلك في إطار المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس خلال السنوات الماضية للارتقاء بالمنظومة الطبية، مؤكدة أن الدولة نجحت في خفض معدل ارتداد الأورام من 10% إلى 15%، وذلك في إطار خطة الوزارة لعلاج جميع مرضى الأورام، وأصحاب الأمراض المزمنة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.









وشددت "زايد" على أن الدولة تسعى لإدخال منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات، مؤكدة أن مشروع تطوير الريف المصري سيؤهل محافظات مصر لتطبيق التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أن الإصلاح الصحي واجه العديد من التحديات، خاصة أن 58% من المواطنين تشملهم المنظومة، إلا أننا برؤية القائد حاليا نسعى لتقديم الخدمة لـ100% من المواطنين، لافتة إلى أن هناك حوكمة من حيث تقديم الخدمة والإنفاق والرقابة عليها.









وتابعت: "واجهنا العديد من التحديات، إلا أن الرئيس أصدر تعليمات بتقديم عدد من المبادرات الرئاسية وكانت أولى خطوات الإصلاح الطبي لتقديم جميع الخدمات للمواطنين"، منوهة إلى أن منظومة التأمين الصح الشامل تلغي إنفاق المواطن من الجيب برؤية ثاقبة، لافتة إلى تسخير كل العقبات من أجل العمل على تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل، لتشمل جميع المواطنين، مؤكدة تفعيل المراقبة في المحافظات.









وقالت إن منظومة التأمين الصحي الشامل، واجهت تحديا كبيرا في محافظة جنوب سيناء، لإقناع المواطنين بالتسجيل في المنظومة نظرًا لاختلاف الثقافة.









وأضافت أن منظومة التأمين نجحت في تسجيل 83% من الأسر فيها بجنوب سيناء، وذلك بعد تطوير المستشفيات، وكذلك نسبة 100% من الوحدات الصحية، بتكلفة تتجاوز الـ3 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن منظومة التأمين الصحي نجحت في جذب سياحة علاجية من الخارج، وذلك بسبب المؤسسات العلاجية التي أنشأت على أسس عالمية.









وأشارت إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل ينفذ وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال التخطيط الإستراتيجي للمنظومة والذي يضمن توفير الاحتياجات الصحية للمواطنين، وتأهيل المنشآت الصحية وتجهيزها على أعلى مستوى وبأحدث التقنيات العالمية، وكذلك التحول الرقمي لتيسير تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وبكل سهولة ويُسر.