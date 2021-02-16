ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: نرحب بفرض ضرائب على أعضاء الشيوخ ونتمنى التطبيق على نواب البرلمان

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:22 ص
النائب محمود سامي
النائب محمود سامي
Advertisements
فريدة محمد
قال النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن عدم إعفاء رواتب نواب مجلس الشيوخ من الضرائب، هو شيء سبق وقد نوقش في مجلس الشيوخ عند إعداد لائحة الشيوخ وكنت داعما له ، ونرحب بهذا التعديل الذي استدرك الأمر وأقر بجلسة للنواب.

وتابع سامي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "أحث مجلس النواب على تعديل اللائحة الخاصة بهم أيضا وإخضاع رواتبهم للضرائب أسوة بمجلس الشيوخ". 

وأكد أن الحزب المصري الديمقراطي سيقوم بالتأكيد بتقديم مشروع بتعديل لائحة مجلس النواب متضمنا هذا البند، مشددا على أهميته ليكون النائب مثالا يحتذى به للالتزام بالقانون فهو بالأصل مواطن عادي يقدم خدمة عامة، دون السعي للحصول على مزايا تفضيلية.

وأشار سامي إلى أن مناقشة لائحة الشيوخ الأسبوع الجاري آثرت لديه بعض التخوف في إمكانية تحقيق التنسيق بين المجلسين واحساس بعدم رغبة مجلس النواب في الاستعانة بخبرات وإمكانيات مجلس الشيوخ في تسهيل وتسريع أعماله التشريعية.

وطالب سامي بضرورة تحقيق التنسيق الكامل بين المجلسين والاعتماد على مجلس الشيوخ في إثراء النقاش حول بعض القوانين المتضمنة في اختصاصات مجلس الشيوخ ومنها ما يتعلق بالتنمية المستدامة وكل ما بمس الحالة الاقتصادية للمواطن مثل القوانين المرتبطة بالإسكان والضرائب، داعيا للاستعانة بمجلس الشيوخ أيضا عند مناقشة القوانين التي قد تثير جدلا أو تمس فئة مجتمعية كبيرة وتحتاج وقت للحوار مع ممثلين عنها مثل قانون الأحوال الشخصية أو النقابات العمالية.

وأوضح أن مجلس الشيوخ يمتلك الكثير من الخبرات وكذلك الوقت بما يمكنه من مناقشات واسعة لأية قضايا أو قوانين متعلقة بموضوعات مجتمعية، ولاسيما وأن الوقت قد لا يتيح لمجلس النواب المناقشة الموسعة واللازمة لمثل هذه القوانين.

وأشار عضو الشيوخ إلى ضرورة التكامل بين الغرفتين ليكون التشريعات الصادرة مدروسة جيدا من كل الجوانب، لتخرج القوانين متماسكة ومدروسة جيدا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التنسيق بين المجلسين قابل للتحقق لأن رئيسي المجلسين من خلفية مؤسسية واحدة وسيكون هناك تناغما بينهما.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم قيادات الحزب وأمناء الأقسام والتنظيم بالمحافظة

خريطة جديدة ببرلمان 2021.. نسبة الأحزاب تتفوق على نسبة المستقلين.. والمراة تحصد 26%؜ من المقاعد والمستقلين 93 مقعدا

الهضيبي: الشيوخ والنواب سيلعبان دورا هاما فى إثراء الحياة البرلمانية

نائب يطالب بسرعة إقرار لائحة الشيوخ لبدء أعمال المجلس

تشريعية النواب تقر مواد اختصاصات مجلس الشيوخ

حزب الشعب الجمهوري ينظم حفل عشاء لهيئته البرلمانية في «الشيوخ» و«النواب»

ترشيحاتنا

بعد تصريحات رئيس التنظيم والإدارة.. 5 شروط لتعيين العمالة المؤقتة وفقا للقانون

ننشر أسعار الدولار اليوم 16-2-2021

هل من صلى الفجر لا يصلي الصبح ؟.. لهما 6 أوقات لا يعرفها الكثيرون

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

وزيرة الصحة: تخفيض قوائم الانتظار لمرضى القلب إلى أسبوع.. فيديو

حكم غسل الرجلين في الوضوء دون دلكهما ؟

Advertisements

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر.. أمطار غزيرة على 26 منطقة بالجمهورية اليوم | تفاصيل

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

التعليم تناقش كيفية عقد امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية.. وإعلان القرارات نهاية الأسبوع القادم

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة بالإسماعيلية

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

في غضون 20 دقيقة.. أب يسقط جثة هامدة فجأة بعد معاناته من حرقة المعدة

أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور