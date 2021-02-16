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حوادث

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:14 ص
محاولة اغتصابها
محاولة اغتصابها
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تواصل النيابة العامة بأكتوبر تحقيقاتها في هتك عرض ممثلة مشهورة داخل شقتها بكمبوند بمنطقة حدائق أكتوبر، وسرقتها بالإكراه.

وتسلمت النيابة العامة، تقرير الطب الشرعى، الخاص بـ3 متهمين ، وجاء فى التقرير أن هناك أثار حيوانات منوية لأحد المتهمين على ملابس المجنى عليها، المتحفظ عليها من قبل جهات التحقيقات، بعد أن حاول أحد المتهمين اغتصابها.

وتضمن التقرير وجود سحجات وكدمات وخدوش فى جسد المجنى عليها نتيجة الاعتداء عليها من قبل المتهمين أثناء مقاومتها لهم.

كان قاضى المعارضات قد جدد للمتهمين الثلاثة حبسهما لمدة 15 يوما بتهمة هتك العرض والسرقة بالإكراه، أثناء عرضهم عليه صباح أمس، واعترف المتهمون بواقعة سرقة المجنى عليها بالإكراه ومحاولة هتك عرضها بالقوة، وأصدرت المحكمة القرار السابق، وتم ترحيل المتهمين إلى السجن مرة اخرى وسط حراسة أمنية مشددة أشرف عليها العقيد محمد ربيع، مفتش مباحث اكتوبر، والمقدم طارق مدحت رئيس مباحث حدائق اكتوبر.

يذكر أن الواقعة، بدأت طبقا لما ورد فى تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، التى جرت تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، بتلقى قسم حدائق أكتوبر، بلاغا من الممثلة يفيد بتعرضها لهتك العرض وسرقة مبلغ 65 الف جنيه من 3 اشخاص تنكروا فى زي عمال غاز، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث، وبدأ فريق البحث تحت قيادة العميد علاء فتحى رئيس المباحث الجنائية لقطاع اكتوبر، فى فحص الكاميرات وتتبع خط سير المتهمين، وتم تحديد هويتهم، وانطلقت قوة من المباحث تحت قيادة العقيد محمد ربيع مفتش المباحث، والمقدم طارق مدحت رئيس المباحث، من إلقاء القبض على المتهمين، واعترفوا بتفاصيل الواقعة، وارشدوا على المسروقات، وتمت إحالته للنيابة التى باشرت التحقيقات، وأصدرت قرارها السابق.


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