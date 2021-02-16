رئيس برلمانية الوفد: حزبنا يتبنى المعارضة الوطنية وليس معارضة الصوت العالي

قال النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب يتبنى المعارضة الوطنية ولا تعني المعارضة من أجل المعارضة ولا معارضة الصوت العالي وإنما معارضة تتبنى أجندة وطنية خالصة.





وأضاف وهدان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "ندعم مشروع الدولة الحديثة والتعددية ومنفتحين على كل الأحزاب والقوى السياسية بما يخدم الوطن ونتمنى الرفعة لوطننا العزيز".



