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برلمان

رئيس برلمانية الوفد: حزبنا يتبنى المعارضة الوطنية وليس معارضة الصوت العالي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:27 ص
النائب سليمان وهدان،
النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب يتبنى المعارضة الوطنية ولا تعني المعارضة من أجل المعارضة ولا معارضة الصوت العالي وإنما معارضة تتبنى أجندة وطنية خالصة.

وأضاف وهدان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "ندعم مشروع الدولة الحديثة والتعددية ومنفتحين على كل الأحزاب والقوى السياسية بما يخدم الوطن ونتمنى الرفعة لوطننا العزيز".

ومن المقرر أن تشهد الجلسة اليوم، مناقشة عدد من التقارير وفي مقدمتها تقرير لجنة الشؤون الصحية بشأن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وأكد  تقرير اللجنة، أن التطور الهائل في العلم الحديث أفرز ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات والتي تعد البلازما من أهمها لأنها هي قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي وأيضا تعتبر من أهم أهداف الدولة المصرية التي تسعى إلى تحقيقها.
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